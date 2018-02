HENRETTET: Eric Branch (47) ble dømt til døden i 1994. Her på et udatert bilde. Foto: Florida Department of Law Enforcement via AP

Mann henrettet etter 24 år på dødscelle i USA

Publisert: 23.02.18 02:09 Oppdatert: 23.02.18 02:30

UTENRIKS 2018-02-23T01:09:43Z

Eric Branch (47) var dømt for å ha voldtatt og drept en kvinne (21) i 1993. Natt til fredag ble han henrettet.

Den 47 år gamle mannen fikk den dødelige giftsprøyten i det statlige fengselet i Raiford i delstaten Florida klokken 19.05 lokal tid. Han er den første innsatte som er henrettet i delstaten hittil i år - og den fjerde på landsbasis.

Eric Branch ble i 1994 dømt for drapet på 21 år gamle Susan Morris. I januar året før ble hun bortført, voldtatt og slått i hjel, før hun senere ble funnet naken i et skogsområde ved University of West Florida, hvor hun var student.

Ifølge dommen oppsøkte Eric Branch den 21 år gamle studenten med et mål om å stjele bilen hennes, noe han også gjorde. Han ble senere pågrepet på vei til hjemstaten Indiana.

Han forsøkte flere ganger å stanse henrettelsen, og argumenterte blant annet med at dødsdommen ikke var enstemmig. Han mente også at 24 år på dødscelle var en «grusom og uvanlig straff».

Men han ble ikke hørt, og natt til fredag norsk tid ble altså den dødelige kjemiske blandingen injisert. Hans siste måltid var svinekoteletter, T-benstek, pommes frites og to bokser med Ben & Jerry-is.

