FNs generalsekretær: – Den kalde krigen er tilbake

Publisert: 13.04.18 16:46

2018-04-13

FNs generalsekretær António Guterres frykter at den økende spenningen mellom stormaktene kan føre til en «fullskala militær eskalering» i Syria.

I et hastemøte i FNs sikkerhetsråd fredag ettermiddag sier generalsekretær António Guterres at den kalde krigen er tilbake.

Han advarer også om at den økende spenningen mellom stormaktene USA og Russland kan lede til en «fullskala militær eskalering» i Syria .

Norske eksperter deler denne oppfatningen, og frykter at det i verste fall kan bli en storkrig .

– Det finnes ingen militær løsning på konflikten, sier Guterres til sikkerhetsrådet.

Han oppfordrer alle land til å handle ansvarlig under «disse farlige omstendighetene».

USA angriper Russland i sikkerhetsrådet

USAs FN-ambassadør, Nikki Haley, sier president Trump ikke har tatt en avgjørelse om mulige handlinger i Syria ennå.

– Men dersom USA og våre allierte bestemmer oss for å handle, så vil det være for å forsvare et prinsipp vi alle er enig om, sier hun.

Hun går hardt ut mot Russland, og sier også at det ikke hersker noen tvil om hvem som sto bak det påståtte kjemiske angrepet.

– Russland kan klage så mye de vil om falske nyheter, men ingen kjøper løgnene deres. Russland skulle garantere at den syriske presidenten Bashar al-Assad ikke brukte kjemiske våpen, men de gjorde det motsatte.

Frankrike i samtale med Russland om å skape fred

Forholdet mellom de to stormaktene USA og Russland er verre en noen gang, ifølge USAs president Donald Trump.

Han har selv meldt at USA vil avfyre missiler mot Syria etter det som skal ha vært et kjemisk angrep i den syriske byen Douma sist lørdag.

Russland, som er Syrias nærmeste allierte, har respondert at enhver militær handling mot Syria vil få alvorlige konsekvenser.

Frankrikes president Emmanuel Macron sier til Vladimir Putin at han vil intensivere praten om å skape fred i Syria, skriver AFP .

Under telefonsamtalen mellom de to presidentene fredag skal Macron også ha sagt at hans prioritet i Syria var kampen mot terrorisme, minimere lidelsene til de sivile og å få i gang forhandlinger på en troverdig og inkluderende politisk prosess så fort som mulig.

