REDDET I LAND: Peter Madsen snakket med pressen og politiet like etter at ubåten «Nautilus» hadde sunket. Kort tid etterpå ble han pågrepet og siktet for drap.

Ber om livsvarig fengsel for Peter Madsen

Publisert: 23.04.18 11:49 Oppdatert: 23.04.18 12:15

KØBENHAVNS BYRETT (VG) Aktor Jacob Buch-Jepsen la mandag ned påstand om at Peter Madsen dømmes til livsvarig fengsel for overlagt drap på Kim Wall. Han mener at Madsen utgjør en så høy risiko for andres liv og helse at han ikke kan idømmes annen straff.

– Kim Wall var en bereist og anerkjent frilansjournalist. Hun var en nyforelsket kvinne i sin beste alder, innen hennes liv tok slutt på en forferdelig måte, sier aktor Jacob Buch-Jepsen under sin sluttprosedyre i Københanvs byret mandag.

Han la mandag ned påstand om at Peter Madsen må idømmes livsvarig fengsel for å ha planlagt og gjennomført drapet på den svenske journalisten.

Madsen har gjennom hele saken nektet straffskyld etter tiltalen på overlagt drap , grov mishandling og seksuelle overgrep mot Kim Wall i august 2017.

Alt om saken : Her kan du følge rettssaken mot Peter Madsen

– Kan man dømmes til livsvarig fengsel for ett drap? Ja. Drapet og det seksuelle isolert sett koster 16 års fengsel. Men med forberedelsesdelen, planleggingen og parteringen betyr det livstid, sier Buch-Jepsen.

Peter Madsen har gjennom rettsdagen mandag forholdt seg rolig og har for det meste kikket ned i bordet foran seg. Han kikker ved noen anledninger bort på aktor Buch-Jepsen mens han rister tilsynelatende oppgitt på hodet.

– Utgjør høy risiko for andres liv

I sin prosedyre redegjorde aktor for at de rettspsykiatriske sakkyndige mener at Peter Madsen utgjør en stor fare for andre.

– Det er høy risiko for å gjennomføre fremtidig kriminalitet, noe som må forstås som at han vil være en vesentlig fare for andres liv og legeme, heter det i de sakkyndiges konklusjon.

De sakkyndige mener også at det foreligger høy risiko for fremtidig seksuell kriminalitet. I rapporten heter det at det er vanskelig å få et troverdig innblikk i Madsens seksualitet, men at han fremstår svært avvikende seksuelt.

– Det er ikke snakk om en spontan handling. Dette er planlagt. Han hadde direkte forsett om å begå et seksualdrap med vilje, sier Buch-Jepsen.

Mener han planla seksualdrap

Et av forholdene som påtalemyndigheten mener beviser at drapet på Kim Wall var planlagt, er at Peter Madsen hadde med seg ulike redskaper, som kniv, spissede skrutrekkere og sag, da han skulle på ubåttur med Kim Wall 10. august i fjor.

Buch-Jepsen argumenterer for at Madsen brukte disse gjenstandene til å utføre grov vold mot Wall, deriblant i underlivet. Aktor mener at disse skadene er påført med et seksuelt motiv.

Obduksjonen av Walls likdeler har imidlertid ikke kunnet fastslå noen sikker dødsårsak, men aktor mener at den mest sannsynlige årsaken er halshugging.

Madsen selv hevder hun døde av gassforgiftning. Det er ikke funnet tegn etter forgiftning i noen av likdelene, men rettsmedisinerne har bemerket at det heller ikke ville være naturlig å finne så lang tid etter dødsfallet. Rettsmedisinerne kan dermed ikke utelukke Madsens forklaring.

– Vi har fått den ene løgnaktige forklaringen etter den andre ettersom nye bevis har dukket opp. Han har tilpasset sin forklaring. Han er en patologisk løgner, og det er ikke noe jeg som aktor sier, men noe de rettspsykiatriske har konkludert med, sier Buch-Jepsen.

Aktor: Ikke-eksisterende troverdighet

Påtalemyndigheten mener at Madsen troverdighet ikke bare er lav, men ikke-eksisterende. Han har gjennom saken endret sin forklaring om hvordan Kim Wall døde tre ganger.

Madsen har forklart sine stadige endrede forklaringer med at han ønsket å skåne Kim Walls pårørende for detaljer rundt den «forferdelige måten Kim Wall døde på».

– Man skal høre mye før ørene faller av. Det er kun Peter Madsen som tror på det, sier Buch-Jepsen.

Dommen mot Peter Madsen skal etter planen bli avsagt 25. april.