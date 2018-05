UTILSTREKKELIG: EUs støtte til atomavtalen er ikke nok, mener Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif. Her under et intervju med AP i New York i april. Foto: Richard Drew/AP

Irans utenriksminister sier EU ikke gjør nok for å redde atomavtalen

NTB

Publisert: 20.05.18 19:14

Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif sier EUs forsøk på å redde atomavtalen etter at USA trakk seg er «utilstrekkelige».

– Rekken av beslutninger fra EU -bedrifter om å avslutte aktivitetene sine i Iran gjør ting betydelig mer komplisert, sier Zarif etter et møte med EUs energikommissær Miguel Arias Cañete i Teheran søndag.

Cañete har tilbrakt to dager i den iranske hovedstaden, og er den første vestlige tjenestemannen som besøker Teheran etter at USAs president Donald Trump kunngjorde at USA trekker seg fra atomavtalen med Iran tidligere i mai.

– Etter at USA trakk seg fra atomavtalen, er forventningene fra det iranske folk til EU desto høyere. Og EUs støtte til atomavtalen er ikke nok, sier Zarif.

Flere utenlandske selskaper har stanset driften sin i Iran mens de avventer resultatet av samtalene mellom EU og Iran.

Den franske oljegiganten Total kunngjorde forrige uke at de vil forlate et investeringsprosjekt verdt 4,8 milliarder dollar i Iran med mindre de får et unntak fra sanksjonene USA vil gjeninnføre.

Engie, en annen fransk energigigant, kunngjorde lørdag at også de vil stanse driften i Iran før de amerikanske sanksjonene mot landet blir gjeninnført i november.

– EU må gjennomføre konkrete steg for å øke investeringer i Iran. At EU forplikter seg til atomavtalen er ikke i tråd med at vi ser at flere selskaper sier de sannsynligvis vil trekke seg ut av Iran, sier Zarif.

Landet har truet med å gjenoppta «ubegrenset» industriell anriking av uran hvis ikke Irans interesser blir ivaretatt.

