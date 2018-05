NATO: – Nord-Koreas atomvåpenprogram er en trussel mot våre allierte

Tidligere i dag ble det kjent at USAs president Donald Trump avlyser det planlagte møtet med Nord-Koreas leder Kim Jong-Un. Det endrer lite, mener eksperter.

– NATO støtter en fredelig fremforhandlet løsning for krisen på den koreanske halvøya. Vi ber alle nasjoner om å implementere grundige FN-sanksjoner mot Nord-Korea , skriver en talsperson for NATO til VG i en e-post, som fortsetter:

– Nord-Koreas atom- og missilprogrammer er en tydelig trussel mot våre partnere, men de er også en trussel mot NATOs allierte. Allierte vil fortsette å legge press på Nord-Korea for å skrinlegge sine atomvåpenprogrammer til vi ser konkrete endringer i deres handlingsmønster. Disse endringene må være varige.

Uttalelsen kom etter at president i USA, Donald Trump, tidligere i dag avlyste det planlagte møtet med Nord-Koreas leder Kim Jong-un .

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide sier til VG at prosessen frem mot det planlagte toppmøtet mellom Trump og Kim Jong-un har vært preget av usikkerhetsmomenter.

– Utfordringene vil bestå, og bestrebelsene med å få Nord-Korea inn i et forpliktende forhandlingsspor må fortsette. Dette er viktig for å redusere spenningsnivået og helt nødvendig for å finne fredelige, politiske løsninger på konflikten.

– Ikke overraskende

– Jeg hadde regnet med at møtet skulle avholdes. Det er i Nord-Koreas interesse, det har det vært lenge, men det har også vært i Trumps personlige interesse. Han vil fremstå som en mann som får til ting, sier Jo Jakobsen, professor i internasjonal politikk på Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Han sier imidlertid at det ikke kom som et stort sjokk at Trump nå avlyser møtet.

– Det er ikke særlig overraskende. Amerikanerne er i en posisjon der de kan droppe møtet og si at Nord-Korea må fortsette på den velviljen og moderasjonen de har vist i det siste.

Liten betydning

Jakobsen sier videre at han ikke tror det har så mye å si for forholdet mellom de to landene at møtet nå blir avlyst. Han tror ikke USA ville fått utrettet noe med møtet.

– Mange har vært optimistiske, men jeg mener det ikke er noen grunn til å være det med tanke på atomvåpen. Sannheten er at Nord-Korea har atomvåpen, og de kommer ikke til å gi opp disse selv om USA ønsker det.

Han mener USA trolig må hardere til verks dersom de vil at Nord-Korea skal gi opp våpnene.

– Det vil nesten være på grensen til galskap å gi opp atomvåpen. De har investert enorme ressurser i å fremstille atomvåpen fordi det er den ultimate sikkerhetsgarantien mot et angrep utenfra. I praksis er det kun militære grep som kan hjelpe.

Typisk Trump

Historiker og professor emeritus Ole O Moen mener på sin side at det var ventet at møtet ikke ble noe av.

– Det har jo vært typisk Trump. Det var mye som tydet på at det ikke skulle bli noe av møtet, det diplomatiske språket ligger på et nivå som Trump ikke behersker, sier han.

Moen mener også at Trump har tatt mye av æren for møtet, selv om det ikke er på sin plass.

– I virkeligheten så er det vel en tilnærming som er blitt iverksatt med veldig mye ofring fra Sør-Koreas side.