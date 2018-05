De pårørende sørger etter at over 100 personer er antatt omkomne etter dødsstyrten i Cuba fredag. Foto: HANDOUT / X80001

Pårørende sørger etter flystyrt

Publisert: 19.05.18 11:35

UTENRIKS 2018-05-19T09:35:45Z

Over 100 personer er antatt omkomne etter at et fly styrtet like ved Jose Marti-flyplassen i Havanna, Cuba fredag.

De pårørende gråter i fortvilelse etter at et fly styrtet like ved Jose Marti-flyplassen i Havanna fredag.

Cuba har kunngjort en offisiell sørgeperiode fra klokken 06.00 lørdag morgen til klokken 12 på ettermiddagen søndag 20. mai, melder nyhetsbyrået Reuters.

Flagget vil bli hengende på halv stang utenfor alle statlige og militære institusjoner.

Cubas tidligere president, Raul Castro, sender sine kondolanser til de pårørende, melder statlig media på Cuba, ifølge Reuters.

Tre overlevende

Beboere i området sa de hadde sett enkelte overlevende som ble kjørt fra stedet i ambulanser, skriver NTB.

Sykehusdirektøren ved Calixto Garcia hospital i Havanna sier, ifølge Reuters, at fire personer ble fraktet til sykehuset etter styrten. En person skal ha mistet livet på sykehuset, men tre skal ha overlevd med kritiske skader.

De overlevende er alle kvinner. Ifølge avisen Granma er kvinnene i alderen 18 og 39 år.

– Hun lever, men er svært forbrent og hoven, sier en av kvinnenes pårørende på sykehuset til Reuters.

Over 100 døde

Flyet var av typen 737–200 og var ifølge det cubanske kommunistpartiets avis Granma leid inn av det meksikanske flyselskapet Global Air, også kjent som Aerolinas Damojh.

Flyet var på vei fra Havanna til Holguin, som tiltrekker seg mange turister på grunn av sine vakre strender, men skal ha styrtet like etter take off.

De pårørende ble bedt, ifølge Telegraph, om å ta med bilder av passasjerene til for å bistå i identifikasjonsprosessen.

CNN melder at cubanske myndigheter antar at over 100 personer døde i styrten. Antall omkomne fra ulykken er foreløpig ikke bekreftet fra offisielt hold.

Cubas president Miguel Díaz-Canel dro til flyplassen da han fikk melding om ulykken, skriver Miami Herald .

– Det ser ikke veldig lovende ut, det ser ut til at det kan være et høyt antall omkomne, sier Díaz-Canel ifølge AFP.

Presidenten opplyser at det skal ha vært ni personer i besetningen, i tillegg til over 100 passasjerer i flyet.

Ett spedbarn og fire mindreårige skal ha vært om bord. Ifølge flyselskapet var det 110 personer om bord flyet, 104 passasjerer og seks meksikanske besetningsmedlemmer.

Ifølge CNN var det 105 passasjerer om bord, hvorav fem utlendinger. NTB skriver at utenriksdepartementet i Argentina har opplyst at to medborgere har omkommet i styrten. Tre andre passasjerer rapporteres å være fra utlandet – resten er fra Cuba.

Denne artikkelen handler om Havanna

Cuba

Ulykker