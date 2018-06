OVERTENT: Grenfell Tower ble overtent i løpet av minutter 14. juni 2017. Foto: Matt Dunham / AP

Ett år siden dødsbrannen: - Glemmer aldri lukten

Publisert: 14.06.18 11:19 Oppdatert: 14.06.18 11:49

I dag er det ett år siden London ble rystet av den voldsomme brannen i Grenfell Tower, som kostet 72 mennesker livet.

Like før klokken 01 om natten 14. juni i fjor tok det fyr i et kjøleskap i en leilighet i fjerde etasje i Grenfell Tower i bydelen North Kensington, vest i London .

Minutter etter at det begynte å brenne på kjøkkenet, slikket flammene oppover den 24 etasjer høye bygningens fasadeplater. Ved tretiden var store deler av blokken overtent. Brannvesenet ba beboerne om ikke å evakuere.

Det endelige dødstallet etter brannen er 72, skriver BBC . Det siste dødsfallet som knyttes til brannen, var en kvinne som døde på sykehus i januar som følge av langvarige, alvorlige helseplager. Flere familier mistet fem eller seks medlemmer.

Rundt 350 personer skal ha vært i blokken brann-natten, ifølge London-politiet, skriver BBC .

Minneseremonier

Onsdag kveld deltok londonere på konserter, gudstjenester og andre arrangementer for å minnes de avdøde.

Ved ettiden i natt lyste flere landemerker, blant dem Downing Street, Kensington Palace og London Eye, opp i «grønt for Grenfell» for å markere årsdagen for brannen.

Klokken 12 torsdag avholdes det ett minutts stillhet i hele landet.

London-politiet etterforsker fortsatt flere aspekter ved brannen, blant annet brannvesenets oppfordring til beboerne om å bli i blokka mens den brant.

– Den forferdelige tragedien i Grenfell Tower er fortsatt veldig ekte, rå og smertefull for mange mennesker, hver dag. Mine tanker, og til alle her i London-politiet, er med dem som døde, de som sitter igjen, og alle de som overlevde den kvelden, sier Londons politisjef Cressida Dick i en uttalelse i anledning årsdagen for brannen.

– Standhaftigheten og ånden lokalsamfunnet har utvist i denne tragedien er inspirerende. Mange av oss kommer til å ta oss et øyeblikk i dag, på årsdagen, for å tenke tilbake.

Neda visste han skulle dø: La igjen melding til familien på telefonsvareren

– Folk sa jeg skulle hoppe

Kerry O’Hara våknet av bråk natt til 14. juni. Hun så ut av vinduet og skjønte raskt at bygningen sto i brann.

– Folk sa til meg at jeg skulle hoppe, sier 53-åringen, som bodde i sjette etasje, til nyhetsbyrået AFP.

– Brannvesenet sa til meg at jeg skulle bli. At de skulle komme til meg etterhvert. Men jeg løp hysterisk rundt i leiligheten og ropte «hjelp meg».

Til slutt ble hun så redd at hun så seg nødt til å ta seg ut av leiligheten hun hadde bodd i i 20 år på egenhånd.

– Jeg måtte føle meg fram i trappeoppgangen fordi det var mørkt og røykfylt. Hele tiden ropte jeg etter hjelp.

Til slutt ble hun møtt av brannfolk i andre etasje, som hjalp henne ut. I etterkant sier hun at hun er sikker på at beslutningen om å flykte reddet livet hennes.

Nå har hun fått en ny leilighet, men vender stadig tilbake til området der hun bodde i to tiår.

– Jeg føler så mye: sinne, skyld for å ha overlevd, sorg. Det er mange blandede følelser.

Drømmer om broren

Omar Alhaj Ali klarte å komme seg ut av den brennende bygningen, men mistet sin bror Mohammad. Han forteller til ABC News at han fortsatt har mareritt om juninatten.

– Når jeg våkner vil jeg bare gråte, jeg savner han så mye. Når han kommer til meg i drømmene drar jeg rett til gravplassen hans og ber for ham fordi jeg tror han savner meg når han kommer til meg i drømmene.

Brødrene kom til Storbritannia fra Syria i 2014 og hadde nylig flyttet inn i leiligheten.

– Det er ille, dra!

Legen Philip Lee, som ble kalt inn på jobb brannatten, har beskrevet sin opplevelse i en serie av Twitter-meldinger .

– «Hvor ille er det», spurte jeg min kone som slo på BBC før jeg løp ut døra. «Ille, virkelig ille. Dra!».

Han beskriver vettskremte pasienter og skadde brannmenn som ba om å få dra tilbake til åstedet for å bidra mer.

– Noe av det som sitter igjen hos meg fra den dagen, er lukta. En fryktelig, søt, brent lukt som var overalt, på pasienter, på klærne våre, i korridorene.

I meldingene forteller legen at brannen har preget ham og at han i etterkant har brutt ut i gråt på gaten når noe har minnet ham om brannen.