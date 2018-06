TVUNGET AV: Mariano Rajoy tapte mistillitsforslaget, og fratrer stillingen som Spanias statsminister. Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Går av etter mistillitsforslag i Spania: - Systematisk korrupsjon over lang tid

Axel Støren Wedén

NTB

Publisert: 01.06.18 11:38 Oppdatert: 01.06.18 11:59

Korrupsjonskandalene i eget parti felte den konservative statsministeren Mariano Rajoy. Det betyr at sosialistpartiet overtar regjeringsmakten.

Med 180 stemmer fikk mistillitsforslaget mot Rajoy flertall blant de 350 representantene i nasjonalforsamlingen.

Sosialistenes leder Pedro Sánchez er dermed ny statsminister, skriver El País .

Mistillitsforslaget mot Rajoy er et resultat av at 29 medlemmer av høyrepartiet Partido Popular (PP) nylig ble dømt i en korrupsjonssak, blant dem partisekretæren.

– Det har vært en ære å tjene dette landet, sier Rajoy fredag formiddag, etter at nederlaget ble kjent.

– Partiet har fungert som en korrupt organisasjon. Det har vært systematisk korrupsjon over lang tid, og det var nødvendig at rettsvesenet nå grep inn og stoppet prosessen, sier José María Izquierdo ved Universitetet i Oslo (UiO).

Rajoy går inn i historien som den første spanske statsministeren som må gå av etter mistillit siden demokratiet ble gjeninnført etter diktatoren Francisco Francos fall i 1975.

Rajoy og Partido Popular har hatt makten i Spania siden 2011 og har lyktes med å styre landet ut av den verste økonomiske krisen på flere tiår.

Samtidig har de mange og omfattende korrupsjonsskandalene, i tillegg til knallharde sparetiltak, sendt populariteten til Rajoy til bunns. Med unntak av Italia, har Spania den høyeste korrupsjonen i Vest-Europa, ifølge Transparency International. Mellom juli 2015 og september 2016 ble 1378 myndighetspersoner og politikere fra flere partier stilt for retten på grunn av korrupsjonsanklager.

Skandalene når helt opp til hoffet: I en omfattende korrupsjonssak ble prinsesse Cristina (søsteren til kong Felipe) frikjent mot betaling av en bot, mens ektemannen Iñaki Urdangarin ble dømt til seks år og tre måneder i fengsel i samme sak.

Izquierdo håper en ny regjering i Madrid vil bedre den fastlåste situasjonen med Catalonia. Tirsdag la den katalanske presidenten fram listen over foreslåtte statsråder til en ny regjering.

– Det viktigste nå blir å starte en dialog mellom Madrid og Barcelona, som det ikke har vært siden katalanernes forsøk på løsrivelse i fjor. Samtidig blir nok artikkel 155 (som den spanske regjeringen har brukt til å ta makten fra Catalonia, journ. anm) avviklet i løpet av kort tid, sier Izquierdo.

I tiden frem til et nyvalg (som ikke er fastsatt), vil sosialistpartiet til den nyinnsatte presidenten Pedro Sánchez regjere med et budsjett som er utformet av de konservative. Det vil by på utfordringer, mener Izquierdo:

– Det blir en ubehagelig tid fremover. Høyresiden i Spania har historisk laget så mye opposisjon som mulig for det regjerende parti, sier han.

I et nyvalg kan sentrumsbevegelsen Ciudadanos komme til å bli største parti. Izquierdo mener det er uklart hvor man har partiet, som ble stiftet i 2006 som en slags protestvebegelse mot det rådende politiske systemet i Spania.

– I det siste har de vist sitt sanne ansikt: At de forfekter en gammeldags spansk nasjonalisme, sier han.