TRENGER NØDHJELP: Innbyggerne i Palu leter desperat etter mat og andre nødvendige varer ved et forlatt lager i Palu sentralt i Sulawesi. Foto: AP / NTB scanpix

Dødstallet fortsetter å stige etter jordskjelvkatastrofen i Indonesia

UTENRIKS 2018-10-04T13:52:08Z

I Indonesia har dødstallene steget til 1.424 omkomne etter jordskjelvkatastrofen som rammet landet i slutten av september.

NTB

Publisert: 04.10.18 15:52

Fremdeles er det ventet at antall omkomne blir høyere.

LES OGSÅ: Satellittbilder viser ødeleggelsene i Indonesia

I tillegg er 2.550 er alvorlig skadd, opplyser talsperson for Indonesias krisemyndigheter Sutopo Purwo Nugroho på en pressekonferanse i Jakarta torsdag.

Han legger til at flere ofre fortsatt ligger under løse jordmasser og sammenraste bygninger etter jordskjelvet og tsunamien som rammet byen Palu og omegn sentralt på øya Sulawesi forrige fredag.

(Saken fortsetter under videoen)

På en annen pressekonferanse opplyser indonesisk politi at 92 mennesker er pågrepet for plyndring under kaoset som har oppstått etter tragedien.

LES OGSÅ: Varslingssystem for tsunamier var sterkt forsinket i Indonesia

Ifølge lokal TV har de stjålet alt fra motorolje og dekk til keramikkfliser og jordbruksutstyr.

Myndighetene har åpnet for at folk kan ta mat, men slår hardt ned på plyndring av andre varer.

Jordskjelvkatastrofen førte til omfattende materielle skader, blant annet på flyplassen i Palu, som kun har vært delvis operativ den siste uka.

Etter omfattende reparasjoner har flyplassen igjen kapasitet til å ta imot utenlandske fly, og elleve fly fra Singapore, Sør-Korea, Japan og andre land står klare for å fly inn nødhjelp og hjelpe med evakueringsarbeidet. ’

Det er ventet at flyplassen gjenåpnes for sivil trafikk senere torsdag.

Over 70.000 hjem er ødelagt og FN anslår at 200.000 mennesker har behov for umiddelbar nødhjelp i Sulawesi.

Redd Barna anslår at 600.000 barn er rammet, og sier mange barn er foreldreløse som følge av jordskjelvkatastrofen.