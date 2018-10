Avis: FBI-informant eide ulykkes-limousin

Mannen som eide limousinen som var innbladet da 20 mennesker livet, har vært en viktig informant for FBI i to terrorrelaterte saker, melder avisen Times Union.

Det er Shahed «Malik» Hussein som eier selskapet Prestige Limousine, skriver avisen Times Union, som dekker delstaten New York.

Selskapet ble lørdag engasjert av en vennegjeng på 17 for å kjøre dem til et bursdagsselskap i Schoharie i delstaten New York. Bilen krasjet underveis og tok livet av alle passasjerene, sjåføren og to fotgjengere.

Limousinen var regnet som buss

Etterforskere undersøker om ulykken skyldes en mekanisk eller menneskelig feil.

Obduksjonen av de 20 døde er ikke ferdigstilt.

Politiet har gått ut og bedt om at folk som hadde kontakt med de avdøde over telefon eller sosiale medier rett før ulykken, tar kontakt med dem.

Mandag opplyste delstatsguvernør Andrew M. Cuomo at limousinen ikke hadde blitt klarert i sin siste inspeksjon i september og at sjåføren ikke hadde de nødvendige sertifikater i orden.

Limousinen som krasjet hadde flere enn 15 seter og regnes dermed som buss i USA. Da kreves også sertifikat for buss for å kjøre den.

Prestige Limousine er registrert på samme adresse som et motell i Wilson, begge foretakene er eid av Hussein.

Under en pressekonferanse mandag bekreftet Robert Patnaude i delstatpolitiet at eieren av selskapet er Shahed Hussein.

Han bekrefter også at politiet har vært i kontakt med Hussein, som for tiden oppholder seg i Pakistan.

– Vi forsøker å finne ut om noen har gjort seg skyldige i noen lovbrudd, og dersom det er det, vil vi stille dem til ansvar, sa Patnaude.

Skal ha blitt informant etter avsløring

Den lokale avisen skriver at Hussein har en omfattende historie med lovens lange arm. I kjølvannet av angrepene mot tvillingtårnene i New York 11. september 2001, ble han pågrepet i en offensiv mot blant annet korrupte tolker.

Det viste seg at Hussein, som hadde jobbet som tolk for veimyndighetene, regelmessig hadde mottatt bestikkelser fra migranter for å hjelpe dem å bestå førerprøver, ifølge avisen.

Det var da han skal ha blitt informant for FBI, som mener de har pågrepet flere enn et dusin takket være ham. Blant dem et medlem av en afghansk heroinliga.

Den mest høyprofilerte jobben Hussein skal ha gjort for FBI, var en kontroversiell sak der han utga seg for å være våpenlanger. Det gjorde at det føderale politiet kunne sikte to menn for hvitvasking av penger knyttet til en fiktiv terrorplan Hussein laget.

De to ble dømt til 15 år i fengsel hver.

Havarikommisjon etterforsker

Hussein vil de neste par dagene måtte oppgi opplysninger om både kjøretøyene, selskapet og sine ansatte.

Den amerikanske havarikommisjonen NTSB har opprettet en etterforskning parallelt med politiets. De har allerede vært i kontakt med Prestige Limousine.

– Vi har hentet inn folk fra Seattle, Denver og Washington DC. Dette er den første hele dagen vi har hatt med jobbing, sa Robert Sumwalt, formann i NTSB under en pressekonferanse mandag.

Limousinen som krasjet var tidligere utvidet fra en vanlig størrelse til en ekstra lang limousin. Det skal kommisjonen se om er gjort etter forskriftene.

– Det var 19 seter i kjøretøyet. De fleste setene til passasjerene var sidestilte. Vi skal se om det kan ha bidratt til noen av skadene, sa Sumwalt.

De skal undersøke føreren for å finne ut om han hadde et illebefinnende, var utslitt eller var ruset.

Kommisjonen skal dessuten undersøke krysset der ulykken skjedde, om vinkler, skilt og belysning er etter forskriftene.

– Så langt har vi ikke sett noen åpenbare bremsespor, sier Sumwalt, og legger til at det var tåke da ulykken skjedde. I tillegg er moderne biler utformet slik at de skal begrense bremsespor.