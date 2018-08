John McCains mor, Roberta McCain (106) tok farvel med sønnen. Foto: KEVIN LAMARQUE / X00157

Minnestund: – Vi takker Gud for å gi dette landet John McCain

UTENRIKS 2018-08-31T19:55:32Z

Fredag tok Washington farvel med John McCain under en minneseremoni i Capital Rotunda på Capitol Hill.

Publisert: 31.08.18 21:55 Oppdatert: 31.08.18 22:11

– Det er bare riktig at i dag, nær slutten av hans lange reise, at John ligger her, i denne store salen under denne mektige kuppel, som andre amerikanske helter før han, sa Republikanernes senatsleder Mitch McConnell, og la til:

– Vi takker Gud for å gi dette landet John McCain .

Medlemmer av McCains familie, i tillegg til flere lokale politikere, var blant dem som var til stede under den følelsesladet seremonien.

Onsdag ble den første minneseremonien for den avdøde senatoren holdt.

McCain døde lørdag 25. august av en aggressiv form for hjernekreft etter at familien hans dagen før opplyste at han hadde besluttet å avslutte behandlingen.

McCain bisettes ved krigsskolen i Annapolis i Maryland på søndag.