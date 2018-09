I FARTA!: Lego-rullestolen gir skilpadden i Maryland Zoo mulighet til å bevege seg mens skallet gror sammen igjen. Foto: Sinclair Miller / AP

Skadet skilpadde fikk egen Lego-rullestol

UTENRIKS 2018-09-28T21:21:58Z

Takket være løsningsorienterte veterinærer i Maryland, har den opererte villskilpadden fått fart på rehabiliteringen.

Publisert: 28.09.18 23:21

Skilpadden ble tatt med til et dyresykehus i juli, etter å ha blitt funnet hardt skadet i Druid Hill Park i Baltimore av en dyrehageansatt.

Den hadde flere brudd på undersiden av skallet, og måtte derfor opereres, skriver dyrehagen på sine hjemmesider .

– Bruddene var plassert på en måte som gjorde det vanskelig å opprettholde skilpaddens mobilitet, samtidig som skallet skulle gro ordentlig, sier seniordirektør Ellen Bronson ved Maryland Zoo.

Kontaktet Lego-entusiast

For at skallet skulle gro var det viktig at undersiden ikke kom i kontakt med bakken, ifølge en av veterinærene, Garett Fraess.

– Det finnes ikke rullestoler tilpasset skilpadder, så vi tegnet noen skisser som jeg sendte til en venn som er Lego -entusiast, sier han.

Noen få uker etter operasjonen, fikk de tilsendt en rullestol litt utenom det vanlige. Lego-rullestolen er utstyrt med fire hjul, to på hver side av skallet, og løfter skilpadden litt opp fra bakken. Den kan fremdeles bevege beina og gjemme seg i skallet hvis den føler seg truet.

Ifølge veterinæren ble rullestolen godt mottatt av brukeren selv:

– Han nølte ikke engang. Han begynte å gå og har det veldig fint, sier Fraess.

Skilpadden kommer sannsynligvis til å bruke rullestolen gjennom vinteren og inn i våren.

Minst 18 år gammel

Siden 1996 har dyrehagen ledet et prosjekt hvor hittil 132 villskilpadder har blitt merket og senere sluppet fri.

– Denne skilpadden ble opprinnelig merket i 2000, noe som betyr at han er minst 18 år gammel. Vi er veldig glade for at han er på bedringens vei, og vi planlegger å returnere ham til naturen igjen når han er helt frisk, sier Bronson.