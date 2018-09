HØYE TAXIUTGIFTER: Skolepolitisk talsmann for Sverigedemokraterna har siden 2014 benyttet seg av regjeringens taxier til private formål. Foto: Peter Wixtrøm

Sverigedemokraterna-politiker brukte 300.000 skattekroner på taxi

UTENRIKS 2018-09-04

Svenske Aftonbladet har gått gjennom taxiutgiftene til Stefan Jakobsson. Siden 2014 skal han ha brukt 330.000 kroner på taxi, blant annet til private formål.

Publisert: 04.09.18 09:30 Oppdatert: 04.09.18 10:03

Aftonbladets gjennomgang viser at den skolepolitiske talsmannen i Sverigedemokraterna ved et høyt antall tilfeller har brutt det svenske parlamentets regler.

Brukte taxi til private fester

Blant annet skal politikeren ha brukt nesten 3.000 norske kroner på under et døgn. 4. november i fjor skal Jakobsson ha vært på hockeykamp og siden dratt på flere private fester i Stockholmsområdet.

– Jeg vet at jeg dro på et møte, og etter det ble det private fester, helt enkelt, sier han til avisen.

Han forklarer videre at han trodde at han kunne bruke parlamentets taxitjeneste til private reiser.

– Jeg er ikke den mest tekniske personen, jeg trodde at det gikk an å gjøre slikt. Jeg trodde på fullt alvor at man kunne bestille private reiser. Og siden har jeg ikke har hatt 100 prosent kontroll på hvordan det har sett ut på hver eneste regning som har kommet inn, sier Jakobsson.

«Tungvint med tog»

Aftonbladet avslører at toppolitikeren ved over 100 tilfeller i perioden fra 2014 fram til i dag har benyttet seg av taxi mellom bostedet i Stallarholmen til jobb i Stockholm. Distansen på åtte mil koster mellom 950 og 1.600 svenske kroner i taxiutgifter. Til sammen skal disse reisene ha kostet nærmere 130.000 svenske kroner.

Jakobsson forklarer reisene med at det var tungvint å gå gjennom togstasjonen. Ifølge Aftonbladet har medlemmer i parlamentet rett til å benytte seg av taxi i tjenesten dersom det ikke er tilgjengelig offentlig transport, eller ved spesielle tilfeller.

I løpet av sommeren har parlamentet trukket fra rundt 20 taxiturer på lønnen til Jakobsson, ifølge Aftonbladet. Etter at de intervjuet politikeren om taxiturene skal Jakobsson ha kontaktet det svenske parlamentet for å be om at ytterligere taxiturer skal trekkes fra lønnen.