SPENNING: Hvis Theresa May taper tirsdagens avstemning så kan en ny folkeavstemning være et alternativ.

Brexit-drama i kveld: Jobber på spreng for «norsk løsning»

LONDON (VG) For å unngå å krasje ut av EU uten en avtale har politikere fra erkefiendene Labour og Tory alliert seg og dannet gruppen «Norge pluss». I ellevte time legger de frem et forslag de mener er spiselig for alle parter.

– Forslaget er en kopi av Norges forhold til EU , men med ett viktig unntak: Det gir Storbritannia makt til å ta tilbake kontrollen over grensen, sier Robert Halfon.

Han ramler ned i skinnstolen på sitt trange kontor i en krok av Westminster. Her er det så stille at en hører gulvet under føttene knirke.

Brølene fra demonstranter fra begge sider like utenfor, som holder plakater og flagg for å overbevise forbipasserende om at de vet best om Brexit, slipper ikke gjennom veggene.

På bordet foran Halfon, som hører til samme parti som Theresa May, ligger heftet VG møter ham for å snakke om. Klokken 20 norsk tid tirsdag kveld skal Underhuset stemme over Brexit-avtalen May har forhandlet frem med EU.

Siden få har troen på at den blir stemt gjennom jobber han og en rekke andre ministre på tvers av partitilhørighet for å få Storbritannia inn i EØS.

– Forslaget vårt tilfredsstiller dem som stemte for å forlate EU. Vi får bestemme over vårt jordbruk og fiske, kan betale mindre til Brussel, og vi kan la være å ta i bruk alle lover EU innfører. Samtidig kan vi handle med Europa slik Norge gjør gjennom handelsavtalen EFTA i dag, sier Halfon.

Han mener dette forslaget er spiselig for alle og kan bli godkjent av politikerne fra alle partier, ikke minst fordi det løser floken på grensen mellom EU-Irland og Brexit-Nord-Irland.



OKKUPERER FORTAUET: Ingen slipper forbi demonstrantene utenfor Westminster. EU-tilhengerne er i flertall mens motstanderne står på motsatt side med britiske flagg.

Slutt på fri flyt

I potten ligger også å stanse fri flyt av mennesker inn til Storbritannia.

At folk i EU og EØS-land fritt kan bevege seg over landegrensene er en grunnleggende del av EU-prosjektet . Dette mener Halfon Storbritannia kan skille ut.

– Under hvilke omstendigheter vi Storbritannia kunne det?

– Hvis det for eksempel er alvorlige økonomiske eller sosiale grunner kan vi begrense innvandringen, sier han og viser til artikkel 112 i EØS-avtalen. Det kan være om en regjering mener briter taper på arbeidsmarkedet for immigranter, eller i områder med høy arbeidsledighet, sier han og legger til:

– Vi kan ikke stanse innvandring helt, men vi kan ha mer kontroll på den.

Sveits prøvde - ble straffet

I følge et blogginnlegg på London School of Economics and Political Science straffet EU Sveits økonomisk i 2014 fordi landet, uten det EU mener var gode nok grunner, ville nekte EU-borgere opphold og sosiale ytelser.

Etter tøffe forhandlinger ble løsningen at i områder der arbeidsledigheten var over et visst nivå skulle sveitsere velges til nye jobber fremfor immigranter. Det samme ser Halfon for seg i Storbritannia.

– Hva med folk som stemte leave i 2016 for å stenge grensene?

– Vi forteller folk det, at under gitte omstendigheter, kan vi begrense fri flyt av mennesker. Jeg syns det er rimelig. Liechtenstein har gjort det. Ja, det er et lite land, men det betyr at det er en åpning for det. Det vi uansett må er å stille krav til at de som skal være her må skaffe seg jobb innen tre måneder.

– Hvor realistisk mener du dette er?

– Jeg kan ikke se i glasskulen og er ikke spåmann, men jeg mener vi har en mulighet her.

VG presser Halfon til å konkretisere hvor i Storbritannia innvandring må begrenses eller hvilke jobber innvandrere ikke skal kunne ta. Han er tilbakeholden.

– Hør her, det finnes ingen ideell eller perfekt løsning men det er bedre enn det vi skal stemme over i kveld, som jeg kommer til å stemme nei til. Det er tungt å gå mot sin egen partileder, men jeg skal det.