Spion-attentatet i England: Leter etter leiende par

Publisert: 08.03.18 19:48

UTENRIKS 2018-03-08T18:48:25Z

Britisk politi ser på et par som beveget seg i en sidegate til stedet for nervegass-attentatet skjedd søndag, som svært interessant.

Britisk antiterrorpoliti har bedt alle som har vært i området om å melde seg og avgi vitneprov, og opplyser at dette paret er av intens interesse for etterforskningen.

Den russiske eks-spionen Sergej Skribal og hans datter Julia ble funnet bevisstløse på en benk i Salisbury sist søndag, og eksperter har fastslått at de var forgiftet med en nervegift.

Går rolig hånd i hånd

De to blir fanget på et videoovervåkingskamere i et smug i nærheten av stedet hvor den russiske eks-spionen Sergej Skripal og hans datter Julia ble funnet bevisstløse søndag.

Videoen viser et par, som går rolig hånd i hånd. Hun bærer en forholdsvis stor rød håndveske. Hun er blond, han ser ut til å ha være middelaldrende med grålig hår og trolig skjegg. Tidsangivelsen er søndag 4. mars, og klokken på kameraet viser 15.47.

– Skamløst

Den britiske innenriksministeren Amber Rudd torsdag karakteriserte over Underhuset drapsforsøket på den russiske eks-spionen og datteren som en skamløs og uforsvarlig handling.

Hun avviste å svare på om nervegass-angrepet var beordret av Kreml.

– Hvis vi skal være korrekt i denne etterforskningen, må vi unngå spekulasjoner og la politiet fortsette sin etterforskning. Vi vil gjøre alt som står i vår makt og følge ethvert mulig spor for å avsløre de ansvarlige, sa Rudd.

Mens innenriksministeren talte, gikk etterforskere inn i hjemmet til Sergej Skribal i Salisbury for å lete etter bevis.

Britisk politi har også stengt av gravene til Skribals kone og sønn. Kona døde av kreft i 2012, og sønnen døde under et besøk i St. Petersburg i fjor.