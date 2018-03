NASJONALIST: Meral Aksener taler uten manus til sine nye partifeller under et gigantisk bilde av landsfader Atatürk. Hennes nye parti, Iyi Parti, er Tyrkias «eneste ekte nasjonalister», ifølge henne. Foto: Ingeborg Huse Amundsen/VG

Dette er kvinnen som skal utfordre Erdogan

Ingeborg Huse Amundsen Midtøsten-korrespondent i VG

Publisert: 13.03.18 12:10

ISTANBUL (VG) Meral Aksener (61) mener Tyrkias president lider av «maktforgiftning», og lover å dømme ham hvis hun får mulighet.

Lyskasterne sveiper over den fullsatte stadionet i Istanbul. Folk reiser seg fra tribunen og synger kampsanger. Lyden av klapping og tramping er øredøvende. Det bygger seg opp, hun de alle venter på er blitt annonsert fra scenen. Så inntar hun podiet, selvsikker i rød dressjakke og nyklipt bob.

Hun er Meral Aksener (61), ultranasjonalisten som vil bli Tyrkias første kvinnelige president.

– Vi lover ved Gud at vi skal vinne valget og dømme regjeringen for de feilene den har begått. Vi skal løfte Tyrkia ut av gjørmen, sier Aksener og hytter med neven under landsfader Atatürks skue.

Fakta Meral Aksener (61) Født i byen Izmit, sør for Istanbul. Slekten har røtter i Hellas.

Gift, har én sønn og barnebarn.

Har en doktorgrad i historie fra Marmara-universitetet.

Omtales som en «from muslim» som ber regelmessig, selv om hun ikke bruker hijab.

Entret politikken i 1995 som en ultranasjonalist på høyresiden.

Innenriksminister for nasjonalistpartiet MHP fra 1996–1997, som hun senere satt i parlamentet for.

Forlot MHP i 2016 etter en strid med partileder Devlet Bacheli.

Assosieres med «De grå ulver», den neofascistiske, høyreekstreme ungdomsorganisasjonen til MHP, som ble anklaget for terror på 1970-tallet.

Partileder i Iyi Parti siden etableringen 25. oktober 2017.

For tyrkisk medlemskap i EU, imot rettigheter for den kurdiske minoriteten og utvidede fullmakter til presidenten. Kilder: Economist, Foreign Policy, Time, Wikipedia

Hun er på hjemmebane denne søndagen under en partikonferanse for det nyetablerte Iyi Parti («det gode partiet). Nå reiser hun land og strand rundt i et forsøk på å innynde seg hos Tyrkias 80 millioner innbyggere.

– Overalt på min vei møter jeg stor støtte. Interessen er så enorm at det er vanskelig å gå rundt i gatene, forteller Aksener til VG.

«Frykter ingen»

Akesener trenger all støtte hun kan få når hun skal stille som presidentkandidat mot Tyrkias sterke mann, Recep Tayyip Erdogan (64) fra regjeringspartiet AKP , høsten 2019. Erdogan har sittet ved makten i 15 år.

Den siste som forsøkte å utfordre Erdogan, gikk det dårlig med. Partileder Selahattin Demirtas i det kurdervennlige HDP er blitt terrortiltalt og kastet i fengsel . Aksener er allerede blitt anklaget for å ha bånd til Gülen-bevegelsen , som myndighetene mener sto bak kuppforsøket i 2016 , noe hun har avvist.

Vi frykter ingen. Hverken jeg eller mine venner er redde, og vi lar oss ikke skremme av alle hindringene eller truslene fra myndighetene, sier Meral Akesener til VG.

Kalles «hunnulv» og «jernkvinne»

Akesener er ingen ny stemme i tyrkisk politikk. Inntil nylig var hun medlem av nasjonalistpartiet MHP, og har vært både statsråd og parlamentariker. Hun er blitt omtalt som Tyrkias svar på Frankrikes ultrakonservative Marine Le Pen, og har fått kallenavn som «hunnulven asena» og «jernkvinnen».

– Jeg er den eneste kvinnen som har vært i tyrkisk politikk uforstyrret gjennom 25 år. Jeg har gjennomgått svært krevende tider, og jeg har overlevd. De kaller meg sannsynligvis disse navnene fordi de stemmer overens med virkeligheten, sier Aksener.

Mener Erdogan er «maktforgiftet»

Aksener forlot MHP etter en bitter strid med partileder Devlet Bacheli i forbindelse med fjorårets folkeavstemning om utvidede fullmakter til presidenten . Aksener var imot, og ikke lenge etter at et marginalt flertall sa ja til en enda mektigere Erdogan , gjorde hun comeback i ny drakt.

– Hva synes du om president Erdogan og utviklingen av Tyrkia de siste årene?

– Jeg kjenner Erdogan fra gammelt av. Familiene våre besøkte hverandre inntil nylig. Jeg observerer at han er blitt forgiftet av makten, spesielt de siste årene. Erdogan har selv opplevd å bli frarøvet friheten, men nå er det han som innskrenker hele samfunnets frihet, svarer Akesener på VGs spørsmål.

Tar stemmer fra opposisjonen

Iyi Parti er ventet å stjele flere stemmer fra MHP, men også fra Tyrkias største opposisjonsparti, kemalistene CHP. VG møter flere nyvervede partimedlemmer som har byttet bane:

– CHP har en passiv leder som ikke klarer å samle oss. Jeg ble med i Iyi Parti fordi jeg frykter for mine barns fremtid under dagens regjering, men økonomiske problemer, terror og korrupsjon, sier Muge Akbulut (44).

– Aksener inspirerer meg. Hun er en sterk kvinne i et sterkt parti som kan skape et sterkt Tyrkia, mener Neslihan Mert (47), som har pleid å stemme MHP.

Vil styrke menneskerettigheter – men ikke for kurdere

Siden kuppforsøket sommeren 2016, har det vært unntakstilstand og omfattende utrenskinger i Tyrkia der flere titalls tusen er blitt terrortiltalt .

– I Tyrkia har begrepene «rettferdighet» og «frihet» mistet sin betydning. Domstolene i Tyrkia er ikke lenger uavhengige og upartiske. Vår største prioritet er å styrke rettferdighet, uavhengighet og menneskerettigheter, sier Aksener.

Samtidig er det kjent at Aksener, som en nasjonalist langt ute på høyresiden, ikke under noen omstendighet ønsker å gi kurderne i Tyrkia egne rettigheter.