Theresa May: – Høyst sannsynlig at Russland står bak forgiftning av eks-spion

Publisert: 12.03.18 18:27 Oppdatert: 12.03.18 22:51

I en tale til det britiske parlamentet sier Storbritannias statsminister Theresa May at det er høyst sannsynlig at Russland står bak forgiftningen

– Basert på identifikasjonen av giften, [ ...] vår viten om at Russland tidligere har produsert den, og at de fremdeles har mulighet til å gjøre det, Russlands historie med å utføre statsstyrte attentater, og vår vurdering at Russland ser på avhoppere som legitime attentatmål, har regjeringen konkludert med at det er høyst sannsynlig at Russland står bak handlingen mot Sergej og Yulia Skripal, sier Theresa May i en tale til det britiske parlamentet.

Anklagene gjelder drapsforsøket på eks-spionen Sergei Skripal , og hans datter Yulia i den britiske byen Salisbury sist søndag. En pressetalskvinne har tidligere avvist påstanden om at Russland står bak.

Videre forklarer May at det kun er to mulige forklaringer på hva som kan ha skjedd i Salisbury.

– Enten var dette en direkte handling fra staten Russland mot vårt land, eller så har Russland mistet kontroll over sitt potensielt katastrofalt ødeleggende nervemiddel, og latt det falle til noen andres hender.

Vil vite hva som har skjedd

Det var identifikasjonen av nervemiddelet, som er av typen Novitsjok, som ledet frem til konklusjonen om at angrepet sannsynligvis var ledet av Russland. Ifølge May er dette et type nervemiddel som tidligere har blitt produsert av Russland.

May forteller videre at regjeringen har tatt kontakt med den russiske ambassadøren for å få vite hvilket av de to alternativene som stemmer.

– Vår utenriksminister har fortalt den russiske ambassadøren at Russland umiddelbart må legge frem full åpenhet rundt Novitjokk-programmet. Han har etterspurt et svar fra Russland innen i morgen, sier May.

Hun forteller også at regjeringen vil utarbeide sanksjoner dersom svaret fra Russland ikke er tilfredsstillende.

– På onsdag vil vi vurdere responsen fra Russland. Dersom den er ikke er troverdig vil vi konkludere at denne handlingen innebærer en ulovlig bruk av makt av Russland mot Storbritannia, og jeg vil returnere hit for å legge frem hvilke sanksjoner vi vil respondere med.