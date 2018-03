DREPT: Direktør Christine Loeber (48) var ett av ofrene i gisseldramaet i The Pathway Home. Foto: Privat

Dette er gjerningsmannen og ofrene på veteranpleiehjemmet

Publisert: 10.03.18 10:07 Oppdatert: 10.03.18 10:42

Tre ansatte ved et pleiehjem for krigsveteraner i California er drept etter at en tidligere pasient tok dem som gisler fredag.

De tre drepte er identifisert som direktør Christine Loeber (48) sjefkliniker Jennifer Golick (42) og psykolog Jennifer Gonzalez (29), ifølge Napa Valley Register.

– Disse modige kvinnene var dyktige fagfolk som dedikerte karrièrene sine til å behandle nasjonens veteraner, sier en representant fra pleiehjemmet i en uttalelse, skriver LA Times . Kvinnene jobbet ved programmet The Pathway Home, som er en del av behandlingssenteret Yountville facility nord for San Francisco i delstaten California.

Kjempet i Afghanistan

Politiet mener gjerningsmannen er 36 år gamle Albert Wong fra Sacramento. Han er tidligere pasient ved The Pathway Home. For få dager siden skal han ha blitt bedt om å forlate behandlingssenteret, melder den lokale avisen Napa Democrat.

Ifølge OregonLive forteller sjefkliniker Golicks svigerfar Bob Golick at det var hun som hadde bedt Wong om å forlate behandlingssenteret. Klinikeren tok kontakt med ektemannen rundt ti minutter etter at hun var tatt som gissel for å fortelle om situasjonen.

Ifølge det amerikanske forsvaret var Wong en dekorert soldat som fra mai 2010 til august 2013 tjenestegjorde i Afghanistan . Det er ikke kjent hvilke krigsskader han pådro seg der, skriver NTB. Wong hadde kvalifisert til skarpskyttermerket for rifle, ifølge ABC 7 News .

– Må omprogrammeres for å fungere i samfunnet

Pleiehjemmet behandler veteraner fra krigene i Irak og Afghanistan med traumatiske lidelser, og er det største av sin type i USA . De behandler over 800 pasienter.

– Når disse menneskene er i kamp, programmeres de til å overleve i stressende situasjoner. Det er ingen som hjelper dem å forstå at de må omprogrammeres når de kommer hjem igjen, slik at de kan fungere godt som sivile borgere, sa avdøde direktør Loeber i et intervju med San Francisco Cronicle i forbindelse med premieren på filmen «Thank you for your service» i 2017. Filmen, som handler om en veteran med post traumatisk stress, ble filmet i Yountville.

Politiet har foreløpig ikke gått ut med noen teorier om hva motivet bak angrepet kan være.

Det hele startet da den væpnede mannen iført skuddsikker vest stormet inn i et avskjedsselskap ved pleiehjemmet ved 10.20-tiden fredag og tok de tre ansatte som gisler. Resten av de tilstedeværende fikk forlate området.

Ved 14-tiden meldte politiet at det hadde skjedd en skuddveksling. Fire timer senere gjennomsøkte de bygningen og fant de tre ofrene og den døde gjerningsmannen.