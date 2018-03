SA INGENTING: Nikolas Cruz (19) møtte onsdag i retten i Fort Lauderdale. Her fikk han blant annet lest opp tiltalen. Foto: Amy Beth Bennett / TT / NTB scanpix

Florida-skytteren taus i retten

Publisert: 15.03.18 03:50

I retten fikk Nikolas Cruz (19) høre dramatiske lydopptak fra hans dødelige ferd på skolen i Parkland.

Iført håndjern og røde fangeklær satt 19-åringen med bøyd hode da opptakene ble spilt av i retten i Fort Lauderdale under et rettsmøte onsdag. Like før hadde dommeren lest opp tiltalen uten å få noen respons fra 19-åringen.

Hans forsvarere har vært klare på at han vil innrømme skyld dersom påtalemyndigheten ikke krever dødsstraff for drapene på 17 personer under skolemassakren for én måned siden. Men det nektet de.

Dommeren svarte derfor på vegne av Nikolas Cruz at han nekter straffskyld på samtlige tiltalepunkter. Han har tidligere innrømmet å stå bak massakren i avhør.

En politimann som ikke grep inn har fått kritikk – blant annet fra president Donald Trump:

Flere pårørende var til stede i retten. Noen av dem gråt da 19-åringen kom inn i lokalet. I tillegg var gjerningsmannens yngre bror på plass, også han tydelig preget. Spesielt reagerte flere da lydopptak av 911-samtaler fra skolemassakren ble spilt av i retten.

I en samtale er det en tenåringsjente som gråter og puster tungt:

– Vær så snill, vær så snill, det er folk her. De blør. De kommer alle til å dø, sier hun, og fortsetter: – Rundt oss er det mange mennesker som er såret, folk som er såret, folk som blør. Han er ovenpå nå.

Like etter starter hun å skrike: – De kommer inn. Ånei!

Det viser seg at det er politifolk som kommer inn i rommet.

Her forteller en av de overlevende om dramaet:

I en annen samtale er det en lærer som forteller at en student har blitt truffet i brystet og ikke puster: – Det er blod overalt, sier hun.

På et tidspunkt advarer 911-operatøren læreren, og sier at skytteren fortsatt er i gangen. – Hold deg nede, han er ved rommet ditt. Alle må være stille.

Samtidig som rettsmøtet pågikk forlot tusenvis av amerikanske elever klasserommene for å minnes ofrene, og for å kreve strengere våpenkontroll .