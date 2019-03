Klikk for å aktivere kartet

Brasiliansk avis: Minst åtte døde i skoleangrep

Minst åtte personer skal være drept etter en skoleskyting i storbyen São Paulo.

Publisert: 13.03.19 15:05 Oppdatert: 13.03.19 15:26







Det melder den brasilianske avisen O Globo. Fem studenter og én ansatt skal være blant de omkomne.

Guvernøren i São Paulo , João Doria, melder på Twitter at to angripere skal være blant de døde. Meldingene går ut på at de to tok sine egne liv.

Doria sier at ofrene har blitt «ondskapsfult drept».

Ifølge politiet var gjerningspersonene, som skal ha skutt vilkårlig rundt seg, maskerte.

Motivet for handlingen er ikke kjent.

Skolen skal ha omtrent 1.000 elever og 105 ansatte. Den huser elever på ungdomstrinnet og på videregående skole, melder NTB.