Francesco Cali var en beryktet skikkelse i mafiaverdenen i New York. Bildet er fra 2008. Foto: Italiensk politi / ANSA / AP / NTB scanpix

Mann pågrepet etter mafiadrap i New York

Politiet har pågrepet en mann etter at den beryktede mafiabossen Francesco «Franky boy» Cali ble skutt og drept.

NTB

Publisert: 17.03.19 01:08







En 24-åring ble pågrepet i New Jersey, sier New York-politiet.

– Når han overføres til New York, er vi sikre på at han blir tiltalt for drapet, sier en politikilde til nyhetsbyrået AFP.

Cali var lederen for den beryktede Gambino-familien. 53-åringen ble skutt flere ganger i brystet utenfor sitt eget hjem på Staten Island onsdag kveld. Han ble kjørt til sykehus og kort tid senere erklært død, opplyser politiet i New York.

Drapet er det første som er utført mot en mafiaboss på 34 år. Da var det Paul Castellano, en annen leder i Gambino-familien, som ble drept. Det etter bestilling fra John Gotti.

Gambino-familien er en av New Yorks fem historiske italienske mafiafamilier, sammen med Genovese-familien, Lucchese-familien, Colombo-familien og Bonanno-familien.

Politiet sperret av åstedet der en beryktet mafialeder ble drept. Foto: Seth Wenig / AP / NTB scanpix