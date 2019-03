KOMMENTATOR-KOMET: Candace Owens taler på Conservative Political Action-konferansen (CPAC) i Maryland, USA den 1. mars i år. Foto: ERIK S. LESSER / EPA

Reagerer sterkt på å bli nevnt i manifest etter New Zealand-massakren

I manifestet som skal være forfattet av mannen bak moské-massakren, hevder Brenton Tarrant (28) at han er påvirket av kommentatoren Candace Owens (29).

Publisert: 16.03.19 06:37







– Hvis mediene prøver seg på en «Candace inspirerte moskéangrep i New Zealand»-vinkling, bør de alle få seg advokat, skriver hun på Twitter.

Owens, som er en afroamerikansk observatør og konservativ kommentator i sosiale medier, nevnes spesifikt i manifestet.

– Ja, personen som fremfor alt har påvirket meg, er Candace Owens. Hver gang hun snakket ble jeg bedøvet av hennes innsikt, heter det i manifestet.

les også Moren til Ebba Åkerlund (11): – Dypt tragisk at navnet hennes misbrukes

Kométkarriere

Candace Owens har respondert på en oppmerksomhet som hun helst skulle vært foruten. Hun skriver at hun aldri har ytret innhold som kan tas til inntekt for terroristens syn på islam, ifølge Newsweek.

les også Slik var de blodige minuttene inne i moskeen: – Vi så folk blø i hjel

Owens har gjort kometkarriere som kommentator og meningsytrer i USA . Hun har et enormt antall følgere i sosiale medier, hvor hun gjerne publiserer videoer med seg selv. I tillegg blir hun stadig mer brukt som foredragsholder og debattant i hjemlandet.

Hun er også kjent som Trump-tilhenger og kommunikasjonssjef for den konservative organisasjonen Turning Point USA.

les også Manifest: Skal ha blitt inspirert av Breivik

– Kan henvise til andre for å øke egen autoritet

Også Anders Behring Breivik henviste til en rekke personer i sitt manifest, blant annet 111 ganger til bloggeren Fjordman.

– Formålet med manifester kan være å forklare og legitimere terrorhandlinger, samt å inspirere andre, sier Ingeborg Kjos, som i 2013 skrev en mye omtalt masteravhandling i statsvitenskap om Anders Behring Breiviks manifest.

Kjos understreker at hun uttaler seg på generelt grunnlag. I masteravhandlingen sammenlignet hun Breiviks manifest med andre ideologiske retninger, både høyre- og venstreekstremisme og islamisme.

– Formålet med å henvise til andre kan være å øke egen autoritet ved at man fremstår som en del av et større idéfellesskap. De det henvises til trenger ikke å ha tatt til orde for terror som metode, men terroristen kan ha blitt ideologisk inspirert av noen av deres ideer, sier Kjos til VG.

Lister opp inspirasjonskilder

I manifestet beskrives ellers president Donald Trump som et «symbol på fornyet hvit identitet og felles formål».

Mens forfatteren reagerer med: «Kjære Gud, nei» når han besvarer sitt eget spørsmål på om han støtter Trump som politiker og leder.

Den mistenkte massedrapsmannen fremholder Oswald Mosley, den engelske politikeren som dannet den britiske unionen av fascister i 1930-årene, som den historiker som er nærmest egen tro.

Han beskriver også hvordan han støtter de som har stått mot «etnisk og kulturelt folkemord», blant andre den norske massemorderen Anders Behring Breivik.

Hitler-uttalelser

For få måneder siden måtte Candace Owens ifølge USA Today klargjøre hva hun egentlig mente om Adolf Hitler, etter denne påstanden i sosiale medier:

«If Hitler just wanted to make Germany great and have things run well, okay fine» («Hvis Hitler bare hadde nøyd seg med å gjøre Tyskland bra, så OK, greit»).

Etter massiv kritikk, rykket hun ut kort tid etter og kritiserte «venstrevridde journalister» for å misforstå henne med vilje.

Hun erklærte at Hitler var en psykotisk gærning, og det er «ingen unnskyldning eller forsvar noensinne for ... alt det han gjorde».