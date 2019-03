Flere norske IS-krigere og deres koner skal være i live og på frifot i provinsen Idlib i Syria. Det lille som er igjen av IS-kalifatet holder til på noen få kvadratkilometer i Baghouz. Her ser en opprører fra USA-støttede Syrian Democratic Forces (SDF) mot landsbyen. Foto: Andrea Rosa /AP / NTB scanpix

NRK: Norske IS-krigere i Syria er fortsatt på frifot

Flere norske IS-krigere og deres koner skal være i live og på frifot i provinsen Idlib i Syria, sier kilder til NRK.

NTB

Publisert: 05.03.19 23:40







Det lille som er igjen av IS-kalifatet holder til på noen få kvadratkilometer i Baghouz, ved grensen mot Irak. Kurdiske styrker som omringer landsbyen sier det dreier seg om dager før IS er endelig beseiret.

Samtidig har NRK opplysninger fra to uavhengige kilder på at norske fremmedkrigere er i live og kjemper i et helt annet område i Syria, i Idlib-provinsen helt vest i Syria. Provinsen er den siste i Syria som kontrolleres av islamistiske opprørere.

En av kildene bruker begrepet en håndfull om de norske fremmedkrigerne og deres koner. Den andre kilden bekrefter formuleringen og opplysningene. 20 menn, 10 kvinner og rundt 30 barn fra Norge er kanskje i området fortsatt.

Terrorforsker Thomas Hegghammer ved Forsvarets forskningsinstitutt sier at opplysningene stemmer med hans inntrykk.

– Det bekrefter inntrykket jeg har om at de norske er spredt rundt omkring og at det ikke sitter norske fremmedkrigere i de kurdiske leirene. Man har fått inntrykk av at det sitter norske familier klare til å komme hjem, men det er ikke riktig, sier Hegghammer.