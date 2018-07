TOPPTREFF: Mandag 16.juli møtes USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin i Finlands hovedstad. Foto: Scanpix

Derfor møtes de i Helsingfors

Publisert: 15.07.18 23:25

HELSINGFORS (VG) Når lederne for stormaktene Russland og USA møtes til et «tête-à-tête», er det på en symbolsk viktig sted for russisk-amerikanske relasjoner.

Til og med kumlokkene er sveiset igjen når den finske hovedstaden er ansvarlig for sikkerheten til to av verdens mektigste statsledere. Helsinki er vertskap når USAs president Donald Trump treffer Russlands øverste leder Vladimir Putin , til et bilateralt møte mandag 16. juli.

At valget falt på nettopp denne byen, er slett ingen tilfeldighet.

Amerikansk-russisk «fredsby»

Helsinki har en viktig historie som et sted der USA og Russland har forhandlet, og kommet til enighet, selv i vanskelige tider.

Her ble Helsinkiavtalen undertegnet, midt under den kalde krigen i 1975. Avtalen markerte en intensjon om å bedre relasjonene mellom kommunistiske og kapitalistiske stater.

– Finland var et midt-i-mellom-land under den kalde krigen. Landet ønsket å bli en brobygger og la vekt på sin nøytralitet overfor supermaktene, sier direktør ved det finske utenrikspolitiske institutt, Teija Tiilikainen, til AFP.

Helsinki ble igjen valgt som møtested da George H.W. Bush og Mikhail Gorbatsjov traff hverandre i 1990, året før Sovjetunionens oppløsning.

«Nøytalt» forsvar

Finland er, i motsetning til flere av sine naboland, ikke medlem av forsvarsalliansen NATO. Forholdet mellom Russland og NATO har store utfordringer, noe som nok en gang ble understreket under NATO-toppmøtet i Brussel for noen dager siden.

Forvarsalliansen liker svært dårlig russernes maktdemonstrasjoner gjennom militærøvelser like ved grensen til NATO-land, akkurat som NATO-øvelser i de baltiske statene, rett ved Russland, provoserer russerne.

Det at Finland ikke er medlem av NATO, gjør at landet kan det sees på som«nøytral grunn», og en møteplass der ingen av partene har et fortrinn.

PSSSST! Misnøye med «vertskapsrollen» I Finland er mange sinte over at Helsingfors inviterer de to kontroversielle statslederne. Det er varslet hele 10 ulike demonstrasjoner i Helsinki i forbindelse med treffet. Flere, som den profilerte forfatteren Sofi Oksanen, misliker spesielt at Finland betegnes som et «nøytralt land» i relasjon med Russland, fordi landet er EU-medlem, og «ikke et sted i gråsonen mellom Europa og Russland», skriver Oksanen i The Guardian .

«Halvveien»

Helsinki ligger beleilig til for Donald Trump å kunne besøke i løpet av sin ukeslange Europaturné, og nås enkelt med Air Force 1 fra presidentens golf-helg i sør-vest Skottland. Vladimir Putin har på sin side lystbetonte beskjeftigelser søndag kveld, nemlig fotball-VM-finalen i Moskva.

Helsingfors er et praktisk reisemål dagen derpå for den russiske presidenten, da byen ligger kun to flytimer unna den russiske hovedstaden.