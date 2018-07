Trump hevder han sa feil i Helsinki

Publisert: 17.07.18 20:48 Oppdatert: 17.07.18 22:03

UTENRIKS 2018-07-17T18:48:08Z

Donald Trump sier at han tror at Russland forsøkte å påvirke valget i 2016, men at det ikke hadde noe å si for valgresultatet.

Fra det ovale kontor sier han at han «aksepterer» amerikansk etterretnings konklusjon i etterforskningen av russisk innblanding i USA -valget i 2016.

– Jeg har full tillit til amerikansk etterretning. Det har jeg alltid hatt, sa Trump da han møtte pressen tirsdag.

Trump hevder også at han sa feil under pressekonferansen han hadde i Helsinki i etterkant av møtet med Russlands president mandag.

På pressekonferansen sa Trump at han «ikke ser noen grunn til at Russland var ansvarlig», og kommentaren har fått sterke reaksjoner, også innad i det republikanske partiet .

– Setningen skulle være. Jeg ser ingen grunn til hvorfor det ikke skulle være Russland, hevder han.

Trump fortalte også at han ikke tror Russlands innblanding påvirket valgresultatet, men at de nå gjør «alt de kan for å unngå russisk innblanding i valget i 2018».

Kritikk

I tillegg fortalte Trump at han og Putin snakket om situasjonen i Midtøsten og Nord-Koreas atomvåpenprogram, samt krigen i Syria. Flere demokratiske senatorer brukte ord som «flaut», «trist» og «komplett skam», for å beskrive mandagens pressekonferanse.

Han fikk også flengende kritikk fra flere medlemmer av det amerikanske parlamentet etter pressekonferansen med Vladimir Putin i Helsinki i går.

Ikke bare var demokratiske kongressmedlemmer svært krasse i sin kritikk av den amerikanske presidenten, også Trumps egne partifeller i Det republikanske partiet har kommet med svært negative karakteristikker av presidentens opptreden.

Tidligere presidentkandidat for republikanerne, John McCain, kalte mandag det hele for «et lavpunkt» i presidenthistorien.

– USA har ikke skylden

Trump fikk spesielt mye kritikk for å tilsynelatende godta Putins påstand om at Russland ikke har forsøkt å påvirke valgresultatet i det amerikanske valg, selv om amerikanske etterretningsorganisasjoner mener å kunne dokumentere at slike forsøkt har funnet sted.

«Det er ingen tvil om at Russland blandet seg inn i vårt valg [ ...] Dette er ikke bare konklusjonen til amerikansk etterretning, men også til etterretningskomiteen i Representantenes hus», sa leder i Representantenes hus, republikaneren Paul Ryan, i en uttalelse.

Mange var også kritiske til at Trump sa at både USA og Russland hadde skyld i det dårlige forholdet mellom de to landene.

«Det er bisart og direkte feil. USA har ikke skylden. Amerika vil ha et godt forhold til det russiske folket, men Vladimir Putin og hans bøller viser sovjetlignende aggresjon», sier republikaneren Ben Sasse.

Under møtet med pressen tirsdag fortalte Trump at forholdet mellom de to landene hadde bltt «vesentlig mye bedre».