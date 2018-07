Foto: Cicilie S. Andersen

Klassekamerater: Lever i håpet om at vennene reddes fra grotten

Publisert: 10.07.18 09:01

MAE SAI (VG) Klassekamerater av guttene som har vært fanget i grotten i Thailand sier de er nervøse, og at de ikke vet hvem av vennene som er berget ut.

Tirsdag morgen høljet det ned i Mae Sai, men på en pressekonferanse forteller provinsguvernøren i Chiang Rai, Narongsak Osottanakorn, at planen er å få ut alle guttene og treneren for fotballaget i dag.

Flere av elevene ved den lokale ungdomsskolen forteller at de er bekymret for regnet, men sier at «gud vil vise vei» for redningsmannskapene.

Vet ikke hvem som er berget

Frem til nå er det få som vet eksakt hvem som er reddet ut av grotten.

De fire guttene som ble hentet ut først, skal nå ha fått se sine foreldre

gjennom et glassvindu.

De fire som ble hentet ut mandag, skal sannsynligvis få se sine foreldre tirsdag. Ingen skal være alvorlig fysisk skadet etter å ha vært fanget i grotten i over to uker, men skal ligge til observasjon på sykehuset i Chiang Rai i syv dager, før de kan komme tilbake til Mae Sai og skolen.

De som er i hulen tirsdag formiddag er fire av guttene fra fotballaget, treneren, en lege og tre støttepersonell. Planen er at alle ni skal berges ut tirsdag.

Savner vennen

De startet redningsaksjonen klokken 10 lokal tid, og 19 dykkere deltar i redningsaksjonen.

En leder ved Maesaiprasitsart-skolen, hvor seks av guttene går til daglig, Mongkolchai Konchokm, forteller til VG at han er 99 prosent sikker på at alle blir hentet ut i dag, tross regnværet.

Etter en pressekonferanse i regi av skolen, møter VG 15 år gamle Parramet Sanjai. Han savner vennen Peerapat Sompeangjai, som fylte 16 år 23. juni, dagen fotballaget gikk inn i grotten.

– Jeg er nervøs. Jeg har ikke fått sove før tre på natten, sier Parramet.

Han forteller at han pleier å spille fotball med Peerapat.

– Jeg lurer veldig på om han er ute av grotten og er bekymret. Når jeg får treffe ham, skal jeg spør hvordan har hatt det der inne, sier Parramet, som fortsatt ikke vet om vennen hans er reddet ut av grotten.

Til CNN har søsteren til Peerapat sagt at hun skal bake ny bursdagskake til broren.

– Skummelt der inne

15 år gamle Wassana Sabaew, som også er elev ved skolen, forteller til VG på veldig god engelsk at hun har vært i grotten før.

– Det er en veldig stor grotte og det kan være skummelt der inne. Jeg er veldig bekymret for guttene og håper de snart kommer tilbake alle sammen så vi kan klemme dem.

Flere journalister spør lærere om de mener at treneren var uaktsom da han tok med seg barna inn i grotten, og om han har skyld i at flere av spillerne nå har sittet innestengt i 17 dager.

– Ingen ville at dette skulle skje. Vi kan ikke skylde på treneren. Bare alle barna kommer ut nå, så er vi glade, sier skoleleder Mongkolchai Konchokm til VG.