KATASTROFE: Tyfonen Prapiroon førte med seg sterk vind og ekstreme vannmengder. Dette bildet er fra landsbyen Kumano ved Hiroshima sørvest i Japan. Foto: MARTIN BUREAU / AFP

176 bekreftet omkommet i Japan: – Hvorfor ba jeg henne ikke om å evakuere?

Publisert: 11.07.18 09:59

UTENRIKS 2018-07-11T07:59:07Z

Dødstallene fortsetter å stige i Japan etter tyfonen Prapiroon. Nå frykter japanske myndigheter at mer ekstremvær kan forverre krisen.

Naturkatastrofer er ikke ukjent for landet som er svært utsatt for jordskjelv og tsunamier.

176 personer er foreløpig bekreftet omkommet i Japan, og flere personer er savnet etter at tyfonen slo inn over landet fredag. Det melder Reuters.

Redningsarbeiderne har hatt tøffe forhold, med flom, jordskred og stekende varme. Frykten nå er at varmen kan trigge nye stormer, og japanske myndigheter varsler at dette kan utløse nye jordskred .

Knust etter tap av konen

Flere millioner personer ble bedt om å evakuere i forbindelse med uværet som slo inn over Japan fredag, melder Reuters . Mange rakk ikke å evakuere etter ordren ble gitt, og flere valgte å ikke forlate hjemmene sine.

Rett før jordskredet slo inn over husveggen, beroliget Koji Tsunomori konen om at hun ikke trengte å bekymre seg for uværet som herjet utenfor døren.

– Slapp av, bare gå til sengs, skrev Tsunomori til konen, som han hadde giftet seg med tre uker tidligere, ifølge The Japan Times .

Det nygifte paret hadde ikke rukket å flytte sammen etter bryllupet. Rett før de sende den siste meldingen for kvelden, hadde Tsunomoris kone uttrykt bekymring for den stigende vannstanden utenfor huset ved Hiroshima.

– Hvorfor ba jeg henne ikke om å evakuere, sier en knust Tsunomoris til den japanske avisen.

Vanskelige redningsforhold

De bekreftede dødstallene er høyest i Hiroshima-området sørvest i Japan. Hardest rammet av ekstremværet ble de sørvestlige delene av Japan, viser et værkart fra NASA .

I forbindelse med naturkatastrofen har den japanske regjeringen bevilget fire milliarder dollar til gjenoppbygging.

Tyfonen var også innom Sør-Korea, uten at uværet rammet landet spesielt hardt.

11. mars 2011 ble kysten nordøst i Japan rammet av en voldsom tsunami etter et kraftig jordskjelv . Over 18.000 mennesker mistet livet.