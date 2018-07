DREPT: al-Kasasbeh måtte skyte seg ut av flyet sitt – på det verst tenkelige stedet: Like utenfor terrorstatens selverklærte hovedstad Raqqa. Foto: REUTERS TV / X00514

Terrorsiktet svenske kobles til brutal pilot-henrettelse

Publisert: 07.07.18 11:51

UTENRIKS 2018-07-07T09:51:48Z

Osama Krayem er siktet og mistenkt for innblanding i terrorangrepene i Paris og Brüssel. Nå kobles han også til den brutale IS-brenningen av en pilot i 2015.

Det melder den belgiske avisen La Libre.

Malmö-fødte Krayem mistenkes for å ha spilt en en nøkkelrolle i jihadist-cellen som sto bak angrepene i Paris, der 130 personer ble drept, og i Brussel der 32 personer ble drept. IS har uttalt å ha stått bak angrepene.

Belgiske myndigheter skal nå ha funnet informasjon om at 25-åringen skal ha koblinger til den brutale brenningen av den jordanske piloten Moaz al Kasasbeh i januar 2015, ifølge La Libre .

I en profesjonelt produsert IS-film ble piloten i oransje fangedrakt vist frem, dynket i bensin, før IS-terroristene brente ham til døde. Piloten var selv praktiserende sunnimuslim – og deltok i de amerikanskledede bombetoktene mot IS.

Den belgiske avisen skriver videre at de nye opplysningene tyder på at svenskfødte Krayem skal ha vært en viktig soldat for IS.

Krayem skal ha reist til Syria og sluttet seg til terrororganisasjonen IS i begynnelsen av 2015, og kom tilbake til Europa 20. september via den greske øya Lesvos, utstyrt med et falskt pass, ifølge NTB.

IS-krigere etter pilot-henrettelse : «Vi brente ham! Vi brente ham!»

Han mistenkes for å ha spilt en sentral rolle i Paris-angrepene bare to måneder senere. 130 personer ble drept. Krayem er også mistenkt for å ha kjøpt bagene som ble brukt under angrepene i Brussel i mars 2016.

Han ble avslørt på overvåkingskameraer bare minutter før det ene angrepet som ble utløst av selvmordsbomber Khalid El Bakraoui, skriver NTB.

Begge hadde med seg store ryggsekker. Krayem utløste ikke sin sekk. Måneden etter ble han pågrepet i Brussel.

I juni ble han utlevert til Frankrike , hvor han avhøres før påtalemyndigheten kan ta ut terrortiltale etter Paris-angrepene i 2015. I avhør med belgisk politi nektet Krayem befatning med Paris-angrepene eller å ha bistått i produksjon av bombene.