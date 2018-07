Grottedramaet i Thailand: Fortsetter å pumpe ut vann og bore hull i fjellet

Publisert: 07.07.18 09:18 Oppdatert: 07.07.18 09:50

MAE SAI (VG) Meldinger om tørt vær i 4–5 dager fremover, gir redningsmannskapene nytt håp om få guttene ut av grotten samme vei som de kom inn.

Inne i Tham Lang-grotten går pumpene for fullt. Og fortsatt bores det hull inn i fjellet i jakten på andre veier ut enn gjennom den trange, vannfylte 4 kilometer lange «korridoren» de kom inn gjennom.

Kraftig vannføring

Pumpene har siden guttene ble funnet mandag, blitt flyttet stadig lenger inn. Torsdag begynte tømmingen av det tredje vannfylte kammeret. Men det er fortsatt områder helt inne ved guttene som er fulle av vann.

Blant annet skal det være trange ganger der vannet står helt opp til taket. Et av de mest utfordrende delene av grottegangen, er et søkk der det er cirka 70 centimeter fra bunn til topp. Videoer som er offentliggjort av redningsledelsen viser at vannføringen fortsatt er kraftig i deler av grottegangen.

At det ikke bare er å «få guttene ut fortest mulig» ble bekreftet fredag. De omkom en erfaren, tidligere marinejeger inne i den vannfylte grottegangen. Han skal ha gått tom for luft på vei ut av grotten. Det tragiske dødsfallet satte et støkk i alle som er involvert i redningsarbeidet.

– Guttene er ikke klare for dykking, slo redningsleder Narongsak Ostotthankorn fast lørdag morgen.

Han fortalte da at redningsaksjonen er heldige med været: De store vannmengdene som var ventet i helgen, faller ikke over Mae Sai-området. Det er ikke ventet regn på 4–5 dager.

– Derfor fortsetter vi å pumpe vann i håpet om at vannivået blir så lavt at vi kan ta guttene ut den veien de kom inn, sa Ostotthankorn som er guvernør i provinsen Chiang Rai.

Klatrere leter langs fjellsiden

Også i helgen finkjemmer klatrelag fjellet på jakt etter en vei inn til guttene. Grotten der de har søkt tilflukt, ligger mellom 800 og i kilometer inne i fjellet. Sjefen for Thailands ingeninørsinstitutt, Thanes Weerasin, er rådgiver for redningsarbeiderne. Han mener det vil være mulig å ta seg gjennom fjellet ved å bevege seg innover via hulrom og trange passasjer. På lørdagens pressekonferanse ble det opplyst at det er boret 100 hull inn i fjellet og at arbeidet fortsetter.

På pressekonferansen lørdag opplyste redningsledelsen at arbeidet med å legge rør for lufttilførsel helt inn til stedet der guttene oppholder seg, er stanset, men at man har kontroll på oksygennivået. Før helgen ble det jobbet intenst med å sikre lufttilførsel til grotten. Da var oksygennivået falt fra 21 prosent til 15 prosent, som brannmann og grottedykker Ronny Arnesen beskriver som ned mot mennesket smertegrense.