EN MILLION HJEMLØSE: Hjelpeorganisasjonen skal ha utnyttet kvinner som mistet hjemmet sitt etter et jordskjelv på Haiti i 2010.

Hjelpeorganisasjon i prostitusjonsskandale: Skal ha truet medarbeider til å tie

Medarbeidere i den internasjonale hjelpeorganisasjonen Oxfam anklages for å ha kjøpt sex under et bistandsprosjekt på Haiti.

I 2010 sendte Oxfam ansatte til Haiti etter at over 200.000 mennesker omkom i et jordskjelv og en million mennesker sto uten hjem.

I 2011 blir hjelpeorganisasjonen kjent med at noen av medarbeiderne har kjøpt sex av unge haitiere og anklages for voldtekt og seksuelle overgrep. En intern gransking ender med at fire medarbeidere blir sendt hjem.

Dette når dog ikke offentligheten før The Times avslørte beskyldningene i februar i år. Oxfam nekter for å ha dekket over saken, men unnskylder for oppførselen til medarbeidere som var på plass på Haiti i 2010/2011.

Nå mener hjelpeorganisasjonene selv at ni ansatte skal ha hatt upassende oppførsel.

Leder innrømmer sexkjøp

En ny intern rapport som ble offentliggjort mandag kommer med flere nye detaljer omkring skandalen.

Den tidligere landssjefen Rolan van Hauwermeiren, som ledet teamet på Haiti, er den eneste personen som er navngitt i rapporten. Han ble intervjuet som en del av granskingen i 2011 og innrømmet ifølge rapporten «å ha benyttet seg av prostituerte i sin Oxfam-bolig».

Nå nekter han for anklagene ifølge det belgiske nyhetsnettstedet VTM News.

– Det har vært flere menn og kvinner som har prøvd å komme seg inn i huset mitt med forskjellige påskudd for å be om penger, arbeid eller for å tilby seksuelle tjenester. Men jeg ga aldri etter for disse fremstøtene, hevder han men innrømmer at han hadde intim omgang i Oxfam-boligen sin ved flere tilfeller.

– Dette var med en hederlig, voksen kvinne, som ikke var et offer for jordskjelvet heller ikke prostituert. Og ja ga henne ikke penger, opplyste Van Hauwermeiren.

Truet medarbeidere

Ifølge The Guardian skal også tre medarbeidere på Haiti ha truet en kollega slik at personen skulle tie om det seksuelle misbruket. De skal ha vært voldelige.

Den britiske avisen erfarer at de involverte skal være på tvers av hierarkiet innad i organisasjonen – fra ledere til assistenter.

Rapporten viser også at en ansatt skal ha lastet ned «pornografi og ulovlig materiale» på en datamaskin som tilhørte Oxfam.

Vil ikke fronte hjelpeorganisasjonen

Flere kjente fjes som har vært ambassadører for Oxfam trekker seg etter skandalen, som blant andre fredsprisvinner Desmond Tutu, sangeren Baaba Maal og skuespilleren Minnie Driver.

– Jeg er forskrekket over anklagene mot Oxfam International og vurderer på ingen måte å fortsette min støtte til denne organisasjonen eller dens ledere, sa skuespiller Driver til The Telegraph .

Flere varsler

En høytstående ansatt i Oxfam mener at ledelsen har ignorert varsler om misbruk – også ved flere anledninger. Tidligere leder for internasjonal utvikling, Priti Patel, forteller at hun ble motarbeidet da kun prøvde å undersøke anklagene.

Patel forteller at ledelsen skal være klar over hundrevis av varsler, og at det er veldokumentert. Hun mener at hendelsene på Haiti som har fått medienes søkelys bare er «toppen av isberget».

– Det er en fornektelseskultur i organisasjonen. Min ledelse informerte meg ikke om dette, men jeg tok det opp med dem, sier hun ifølge The Telegraph .

Administrerende direktør Mark Goldring innrømmer at det har vært lignende tilfeller andre steder siden 2011, men ikke i samme skala som på Haiti.

16. februar ble det klart at regjeringen i Storbritannia innstiller den økonomiske støtten til Oxfam. I fjor ble Oxfam tildelt 31, 7 millioner pund.

Hjelpeorganisasjonen opplyser om at de vil nedsette en kommisjon som skal gjennomgå den interne kulturen.

Oxfams nestleder Penny Lawren har trukket seg som følge av anklagene.