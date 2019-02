Komikeren Volodimir Zelenskij ligger an til å bli Ukrainas neste president. Foto: Efrem Lukatskij / AP / NTB scanpix

Komiker seiler opp som presidentkandidat i Ukraina

Da det var behov for en skuespiller til å spille en vanlig mann som uventet blir presidentkandidat, falt valget på Volodimir Zelenskij. Nå er han selv kandidat.

NTB

Zelenskij har i 20 år hatt etterligninger av politikere som sin favorittrolle i karrieren som landskjent standupkomiker.

Men som et godt eksempel på at virkeligheten imiterer kunsten mer enn omvendt, er den 41 år gamle Zelenskij, som spiller president i en populær TV-serie, blitt den ledende kandidaten til å bli Ukrainas neste president. Og det er en rolle han tar på alvor.

– Korrupsjon er overalt. Vi må redusere virkningen det har på staten, på folks liv, sier han i et intervju der han også beskriver planer om å stanse flukten av folk ut av landet ved å øke lønningene og skaffe landsbygda internett.

Fortrinn med manglende erfaring

Zelenskij hevder at hans manglende politiske erfaring er et fortrinn i et valgklima der folk ser alle håp om en bedre framtid bli knust. Han kaller seg et friskt ansikt.

I serien «Folkets tjener», der han har vært stjernen siden 2015, spiller han Vasyl Holoborodko, en lærer som brått blir president etter at en video en av hans elever lagde av ham mens han kritiserte korrupsjon, gikk viralt.

Serien er full av rå humor og bannord, men den uerfarne president Holoborodko ender opp som en god leder som prøver så godt han kan.

Det er ikke klart hvor mye Zelenskijs popularitet skyldes rollen som kjendis, eller om den speiler en lengsel folk har etter en ærlig mann i presidentstolen.

NÅVÆRENDE PRESIDENT: Petro Porosjenko ble valgt som Ukrainas president i 2014. Nå kan han måtte gi fra seg plassen til komikeren. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Narr av presidenten

Som standupkomiker gjør Zelenskij ofte narr av president Porosjenko. Satiren har bidratt til at han er blitt så populær som har er blitt, men irritert Porosjenko.

Zelenskij bare ler og kaller både Porosjenko og den andre aktuelle kandidaten, Julia Timosjenko, fortidens kandidater. Han er sikker på at han kan slå dem begge 31. mars.

– Folk er lei av den gamle garden, sier han, og en meningsmåling i forrige uke viser at han har 21,9 prosent, mens Timosjenko har 19,2 og Porosjenko 14,8 prosent. De øvrige 34 kandidatene ligger langt bak.

Hans rivaler prøver å sverte ham ved å peke på hans forretningsforbindelser med den mektige bankmannen Ihor Kolomojskij som flyttet utenlands etter en konflikt med Porosjenko. De påstår at Kolomojskij styrer ham.

Men det avviser Zelenskij, selv om han kunngjorde sitt kandidatur nyttårsaften på TV-kanalen som sender satireserien hans, og som eies av Kolomojskij, samtidig som andre kanaler sendte Porosjenkos nyttårstale.

Russisktalende

Zelenskij ble født i industribyen Kryvyij Rih da Ukraina fortsatt var en del av Sovjetunionen. Morsmålet hans er russisk, noe som gjør ham attraktiv i det russisktalende Øst-Ukraina.

Han startet skuespillkarrieren mens hans studerte juss, og ble raskt en populær standupkomiker. I 2003 gjorde han sitt komikerlag til et produksjonsselskap, kvartal 95.

Zelenskijs lette sjarm og kvikke vidd var tydelig å se under intervjuet, som ble gjort i en pause under innspillingen av TV-serien hans. Men han gjorde det samtidig klart at det hverken er spøk eller et PR-stunt at han stiller til valg.

Fattigdom

Tvert imot pekte han på at lave lønninger og dårlige offentlige støttetiltak har ført til fattigdom og flukt av ukrainere som søker bedre levekår i utlandet.

– Vi trenger konkurransedyktige lønninger for at ukrainere kan ha selvtillit, sier han.

Ukraina er rammet av en kraftig reduksjon i levestandarden siden Russland okkuperte Krim-halvøya i 2014 og separatistopprøret startet i Øst-Ukraina etter at den daværende russiskvennlige presidenten ble avsatt.

Zelenskij kaller opprøret i Donbass-regionen, der over 10.000 mennesker er drept og landets industrielle hjerte lagt øde, for Ukrainas største utfordring. Men han insisterer også på at Ukraina må ha tilbake både Krim og Donbass.