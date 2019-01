Amerikanske medier: Midlertidig løsning på «shutdown» i USA

Ifølge amerikanske medier har Donald Trump og politikerne i Kongressen blitt enige om å gjenåpne statsapparatet i tre uker.

USAs lengste «shutdown» i historien har vart i fem uker. Rundt 800.000 statlige ansatte har stått uten jobb, mens rundt 420 000 har måttet jobbe uten betaling.

Donald Trump skulle etter planen holde pressekonferanse klokken 19.30, men denne er forsinket. Ifølge flere amerikanske medier kommer han der til å annonsere at shutdownen stanses - i alle fall midlertidig.

Ifølge Reuters og New York Times skal det være enighet om å åpne statsapparatet i tre uker, mens republikanerne og demokratene fortsetter å diskutere bevilgninger til grensesikkerhet, og de 5,7 milliarder dollarene Trump vil ha til å bygge en mur mot Mexico.

Trump skal altså ikke ha fått løfter om penger til den beryktede muren.

Enigheten mellom republikanerne og demokratene går ifølge The Washington Post ut på at bevilgningene til alle etater og institusjoner som har vært stengt siden desember gjenopprettes i tre uker, slik at de som møter på jobb kan få lønn mens samtalene fortsetter.

Enigheten kommer etter flere forsinkelser i den sivile flytrafikken , som følge av overarbeidede flygeledere og luftfartspersonell.

Ifølge Washington Post er det flere som har valgt å å kjøre Uber eller jobbe som servitører, i tillegg til ubetalte 10-timersskift i kontrolltårnet. Luftfarts-forbundene har advart om at lange skift under stort press uten lønn går utover sikkerheten, og at systemet var i fare for å bryte sammen.



Fastlåste diskusjoner

Senatet stemte torsdag over et liknende forslag fra demokratene, som gikk ut på å forlenge bevilgningene til alle etater og institusjoner som har vært stengt, frem til den 8. februar. Det skulle gi mer tid til å forhandle om budsjettet og midler til grensesikkerhet, men det ble nedstemt.

Det konkurrerende Trump-støttede forslaget fra republikanerne om å stoppe nedstengningen og bevilge 5,7 milliarder til en grensemur mot Mexico, falt også torsdag.

Nå skal det altså forhandles videre om både grensesikkerhet og penger til Mexico-muren - og både demokratene og republikanerne har hittil stått hardt på sitt.

Dette krangler de om

Trumps shutdown er nå godt og vel historiens lengste, med sine 35 dager. Det ser heller ikke ut til at noen løsning er like om hjørnet. Torsdag ble det avholdt avstemning i Senatet, der både Republikanernes og Demokratenes forslag for å få slutt på den delvise nedstengningen av statsapparatet ble nedstemt

Kjernen i konflikten dreier seg om Trumps fanesak – Mexicomuren. Han vil bruke over fem milliarder dollar på å bygge den, et forslag som ikke har falt i god jord hos demokratene.

Demokratene er villige til å forhandle med presidenten om midler til grensesikkerhet, men Trump har avvist å gå med på dette uten at avtalen innebærer at muren blir bygget.

