EASYJET: Det var ikke flyet på dette bildet som var involvert i den aktuelle hendelsen. Foto: Eric Gaillard / REUTERS

Ville ikke ha foreldrene på besøk - ringte inn falsk bombetrussel

2019-01-29

Ifølge fransk politi skal en 23 år gammel student ha ringt inn en bombetrussel mot et fly foreldrene hans var om bord i, for å forhindre dem i å besøke ham.

Det melder både franske og internasjonale medier om episoden som skjedde 18. Januar.

Et Easyjet-fly fra Lyon til Rennes måtte snu da det ble ringt inn en bombetrussel. I etterkant viste det seg at trusselen var falsk. Det var først uklart hva som var årsaken til trusselen, men påtalemyndigheten i den franske byen Rennes gikk etter hvert ut med en noe oppsiktsvekkende uttalelse:

«Mannen bak trusselen er identifisert. Det er en 23 år gammel student i Rennes om ikke ville at foreldrene hans, som var om bord i flyet, skulle komme på besøk».

Studenten skal ha blitt satt i varetekt i påvente av videre etterforskning av saken. Han har ifølge påtalemyndigheten innrømmet forholdene.

Nå må han møte for en domstol 21. mai, tiltalt for å ha satt sikkerheten om bord i et fly i fare. 23-åringen risikerer fem år i fengsel og 75.000 euro i bot. Det tilsvarer rundt 730.000 kroner.

En talsperson for flyselskapet opplyser til The Independent at kapteinen tok avgjørelsen om å snu flyet som et forebyggende sikkerhetstiltak.

– Flyet landet trygt og ble møtt av brannmannskaper og politiet i tråd med gjeldende prosedyrer, opplyser flyselskapet, som legger til at passasjeren forlot flyet på normalt vis.

