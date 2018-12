HJEMLØS: Historien om den hjemløse veteranen Johnny Bobbitt, som ga sine siste 20 dollar til en kvinne i nød, gikk viralt i fjor. F.v. Johnny Bobbitt jr, Mark D’Amico og Katelyn McClure. Foto: Elizabeth Robertson/The Philadelphia Inquirer via AP

Samlet inn over 3,6 millioner kroner til hjemløs mann: Nå får giverne pengene tilbake

Nettstedet GoFundMe har refundert pengene til de over 14.000 mennesker som ble offer for den angivelige svindelen.

Historien om den hjemløse veteranen Johnny Bobbitt som skal ha gitt sine siste 20 dollar til bensin til Katelyn McClure så hun kunne komme seg trygt hjem etter et motorstopp, gikk viralt i fjor.

Historien gikk videre ut på at McClure noen dager senere oppsøkte Bobbitt for å takke han og gi tilbake pengene hun hadde fått. Hun skulle deretter ha begynt å ta med mat og vann til ham, og til slutt ha bestemt seg for å opprette en innsamlingsaksjon sammen med sin daværende kjæreste Mark D’Amico, for å prøve å få veteranen vekk fra gaten.

Innsamlingsaksjonen ble en stor suksess og paret klarte å samle inn over 400.000 dollar, noe som tilsvarer rundt 3,5 millioner norske kroner.

– For god til å være sann

Bobbitt gikk senere til søksmål hvor han hevdet at mesteparten av pengene som hadde blitt samlet inn, hadde gått direkte i parets lomme. Alle tre ble senere siktet for grovt tyveri og bedrageri og risikerer nå opptil 10 år i fengsel dersom de blir dømt, skriver BuzzFeed .

Påtalemyndigheten mener nemlig at historien er for god til å være sann – og viser blant annet til en tekstmelding som McClure skal ha sendt til en venn rett etter at innsamlingsaksjonen var opprettet, der hun innrømmet at historien er falsk.

Paret skal ha mottatt 367.000 dollar, mens Bobbitt skal ha mottatt rundt 75.000 dollar av pengene som ble samlet inn.

Ifølge Buzzfeed skal GoFundMe ha tilbakebetalt alle pengene som har blitt samlet inn, inkludert administrasjonsutgiftene. Siden tar nemlig 2,9 prosent av alle donasjonene og 30 cent per gave som blir donert.

– Alle donasjoner som ble samlet inn til denne kampanjen på GoFundMe, har blitt refundert. GoFundMe beskytter alltid våre donorer, og det er nettopp derfor vi har en slik omfattende refunderingspolitikk, sier nettsidens talsmann Bobby Whithorne til nettstedet.

Han forteller videre at de samarbeider med politiet for å prøve å finne ut hva pengene har gått til.

– Å begå svindel, uansett om det blir begått på nett eller utenfor, er brudd på loven. Vi samarbeider nå helthjertelig med politiet for å lokalisere hver eneste kampanjedollar som er tatt ut av Ms. McClure og Mr. D’Amico.