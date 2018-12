PRESSET: Donald Trump returnerer til Det hvite hus fredag. Det blir en hektisk kveld for presidenten. Foto: Reuters

Trump under angrep fra flere hold

UTENRIKS 2018-12-07T22:32:07Z

NEW YORK (VG) Påtalemyndigheten vil fengsle Donald Trumps personlige advokat Michael Cohen i opp til fem år. Det er ikke den eneste dårlige nyheten for USAs president.

Publisert: 07.12.18 23:32 Oppdatert: 08.12.18 00:48

Det har nemlig også blitt sluppet dokumenter som handler om hva Trumps valgkampsjef Paul Manafort har løyet om i Russland-etterforskningen.

– Dagens hendelser påminner oss om at det sentrale trekket ved Trumps karakter er korrupsjon. Manafort og Cohen var villig til å delta i Trumps bedragerier, sier den prisbelønte Trump-biografen Michael D'Antonio til VG.

Trump om eks-minister: «Dum som en stein»

I et 40 sider langt rettsdokument som ble frigitt sent fredag anbefaler påtalemyndigheten i New York at Cohen får en betydelig fengselsstraff - på mellom 51 og 63 måneder.

Påtalemyndigheten mener at Cohen ikke har samarbeidet med dem.

Samtidig kom rettsdokumentene som omhandler Cohens samarbeid med Robert Muellers etterforskning av en sammensvergelse mellom Trumps valgkampanje og Russland.

Muellers team sier at Cohen har samarbeidet med dem, at han har vært troverdig, og at dette bør tas hensyn til i straffeutmålingen.

VGs USA-KORRESPONDENT Robert Simsø Ta kontakt og følg meg på: Epost: roberts@vg.no Twitter: RobSimso

Cohen skal ha samarbeidet med Mueller helt siden han innrømmet å ha løyet til Kongressen. Han er blitt avhørt av Mueller i hele 70 timer.

Ifølge dokumentene har Cohen bidratt med «relevant og nyttig informasjon» om sin kontakt med russiske interesser under valgkampen - og med personer i Det hvite hus så sent som i 2017 og 2018, melder CNNs juridiske ekspert Jeffrey Toobin.

– Dette er noe helt nytt, i hvert for meg, at de ser på oppførselen i Det hvite hus i 2017 og 2018, sier Toobin til sin egen kanal.

I rettspapirene fra statsadvokaten i New York heter det at Michael Cohen «begikk fire separate føderale lovbrudd fordelt over flere år. Han var motivert av personlig grådighet og brukte gjentatte ganger sin makt og innflytelse i bedragersk hensikt».

Det heter også at Cohen, med «koordinasjon og ledelse» av Trump, prøvde å påvirke presidentvalgkampen med å betale ut penger til to kvinner som hevdet at de hadde et forhold til Trump, Karen McDougal o g Stormy Daniels.

Dette er et brudd på reglene for valgkampfinansiering, mener statsadvokaten.

Cohen hevder at Trump ga ham i oppdrag å betale ut de 130 000 dollarene til Daniels. Cohen tok opp lån på sitt eget hus for å få til dette, og fikk senere tilbakebetalt et større beløp av Trump.

Natt til lørdag norsk tid kom også dokumentene om Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort:

Muellers team mener at også han har løyet flere ganger i sine avhør med etterforskerne, og han er også anklaget for å ha løyet selv etter at han inngikk en såkalt tilståelsesavtale.

I et redigert dokument kommer det nå frem at Muellers etterforskere mener Manafort har løyet flere ganger, blant annet om kontakten med personer i Trump-administrasjonen, samt kontakten med sin tidligere forretningspartner Konstantin Kilimnik, som er beskyldt for å ha bånd til russisk etterretning.

I avhør har han hevdet at han ikke har hatt kontakt med personer i Trump-administrasjonen etter at han startet å samarbeide med Muellers etterforskere, men dette mener altså etterforskerne er feil: I dokumentet viser de blant annet til at han skal ha hatt kontakt med administrasjonen i februar i år.

– I intervjuene med etterforskerne fortalte han flere åpenbare løgner, som ikke bare var eksempler på hukommelsessvikt, heter det i dokumentet.

Trumps advokat Rudy Giuliani sier til CNN at Muellers etterforskere mener at valgkampsjef Paul Manafort løy om det famøse møtet med russere i Trump Tower jui 2016, før Trump ble president.

BAKGRUNN: Advokaten som er Trumps mareritt (VG+)

Etter at Trump ble president, dikterte han et brev på vegne av sin sønn hvor Donald Trump jr. bløffet om hva som var intensjonen med dette møtet. Etter at jr. ble tatt med buksene nede av New York Times, har presidenten likevel fastholdt at han aldri visste om møtet på forhånd.

Dette mener Mueller også er usant, bekrefter Giuliani overfor CNN. Med andre ord: Muellers team mener at USAs president konsekvent har løyet om hva han visste om dette møtet som kom i stand etter at russere lovet «dritt» om hans presidentrival Hillary Clinton .

Trumps problemer slutter ikke her. Ifølge CNN har stabssjef John Kelly i noen måneder blitt avhørt av Muellers etterforskere.

Denne nyheten kom noen timer etter at det ble rapportert at Kelly slutter i løpet av kort tid. Kelly skal ha forklart seg om ting han har sett i Det hvite hus og som involverer presidenten, og som handler om motarbeidelse av rettsvesenet.

Selv en av Trumps faste støttespillere, Fox News-profil Tucker Carlson, vender nå presidenten ryggen.

I et oppsiktsvekkende intervju med den sveitsiske avisen Die Weltwoche svarer Carlson kontant nei på spørsmålet om Trump har holdt løftene - eller oppnådd målene - sine.

– Jeg tror ikke han er kapabel. Jeg tror ikke han forstår systemet, sier Carlson, som også sier at han misliker Trumps konstante selvskryt.

Mindre overraskende er det at den avskjedigede utenriksministeren Rex Tillerson er kritisk til Trump.

Under et intervju i forbindelse med en pengeinnsamling i Houston torsdag, hevdet Tillerson at Trump ba ham gjøre ulovlige ting.

– Jeg måtte si til ham «Mr. President, jeg forstår hva du vil gjøre. Men du kan ikke gjøre det på den måten. Det bryter loven».

Trump svarer på Twitter at Tillerson var «lat som faen» og at han er «dum som en stein», det siste en karakteristikk han har brukt om en rekke andre personer.

Tidligere har Trump også sagt at han kun «ansetter de beste folkene».

Michael D'Antonio påpeker at Tillerson klarte å motstå Trumps korrupsjon. Og han mener at Kelly virker å slippe unna.

– John Kelly synes å ha forsøkt å unngå å bli trukket inn, samtidig som han reagerer overfor Mueller som en offentlig tjener burde, sier D'Antonio til VG om at stabssjefen samarbeider med Mueller.

Trump raser også mot hele Mueller-etterforskningen som han konsekvent kaller en heksejakt.

– Vi vil lage en stor motrapport til Mueller-rapporten. Dette burde aldri kunne skje igjen med en fremtidig amerikansk president, skriver han på Twitter.

For noen dager siden viste også dokumenter som Mueller leverte til domstolen at de anbefaler at Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn skal slippe fengselsstraff, fordi han har samarbeidet så godt med etterforskerne.

De kraftig redigerte rettspapirene viser at Mueller har avhørt Flynn hele 19 ganger.

Som om ikke alt dette er nok:

FBI -sjefen som Trump sparket, James Comey, ble fredag utspurt på Capitol Hill. Han forklarte seg for noen underkomiteer i Representantenes Hus i Kongressen.

Det skjedde bak lukkede dører, noe Comey var sterkt imot.

Etterpå var Comey oppgitt over at republikanerne var mest opptatt av Hillary Clintons eposter.