DRAPSMISTENKT: Farouk Abdulhak er eneste mistenkte i drapet på Martine Vik Magnussen. Han har bodd de siste ti årene i hjemlandet Jemen. Foto: Metropolitan Police / PA Wire

Advokat: Slik lever etterlyste Farouk Abdulhak nå

UTENRIKS 2018-12-09T01:07:29Z

Farouk Abdulhaks som er etterlyst for drapet på Martine Vik Magnussen lever et rolig familieliv og driver et eget sikkerhetsfirma i Jemen, ifølge advokaten hans: – For ham er Martine-saken et avsluttet kapittel, sier han til Expressen.

Publisert: 09.12.18 02:07

Farouk Abdulhak er britisk politis eneste mistenkte etter drapet på Martine Vik Magnussen i 2008. Abdulhak er etterlyst internasjonalt gjennom Interpol, men Jemen har ingen utleveringsavtale med Storbritannia. Dermed har han kunnet leve i frihet i hjemlandet.

Farouk Abdulhak: Ti år i skjul

Ingen har visst med sikkerhet hvor han har befunnet seg. Nå har Abdulhaks advokat uttalt seg om Abdulhaks liv i Jemen.

I 2008 ble Martine Vik Magnussen funnet voldtatt og drept i leiligheten til kameraten hennes Farouk Abdulhak i London. Samme dag tok Abdulhak et rutefly til Kairo, før han fortsatte videre til sin far i Jemen.

Bor i Sana

I en periode skal han ha bodd i farens hus i Jemens hovedstad Sana. Ifølge Nettavisen skal han så ha flyttet til landsbyen Thabe, sør i landet, der faren kommer fra, før han skal ha flyttet videre til landsbyen Aden. Etter oppholdet i Aden, skal Abdulhak ha bosatt seg hos slektninger i landsbyen Dhamar. I 2014 giftet han seg med en kvinne i begynnelsen av 20-årene . De to har ett barn sammen.

I et intervju med Expressen avviser Abdulhak advokat, Mohammed al-Bakwli, at hans klient har flyttet på seg.

Martine-forfatter: Stoppet av Farouks far

– Hans far og familie flyttet fra Sana, men Abdulhak er igjen. Han har ikke flyttet og har heller ingen planer om å flytte. Han bor i Sana, er gift og hans kone venter deres andre barn, sier advokaten til avisen.

Al-Bakwli kommenterer også rykter om at Abdulhak skal ha byttet identitet og endret utseende gjennom plastiske operasjoner.

– Alt som har blitt sagt om at han har skiftet identitet og gjennomgått plastiske operasjoner, stemmer ikke. Det er bare løgn, han lever et helt normalt, stille liv i Sana. Han har et eget sikkerhetsfirma. For ham er Martine-saken et avsluttet kapittel. Han har ingen anledning til å åpne det opp igjen, sier al-Bakwli.

Kjempet i ti år

Martines far, Odd Petter Magnussen sier til VG at informasjonen i intervjuet ikke er ny for ham.

– Alt dette har jeg hørt før. Gjennom tiden har jeg hørt litt forskjellig i media om hvor han oppholder seg, men det eneste som er nytt her at han eventuelt venter barn nummer to, sier han til VG.

I ti år har han kjempet for å få Abdulhak utlevert til Storbritannia, og få ham stilt for retten for drapet på datteren.

For to år siden skal politikere i Jemen ha tilbudt Magnussen å utlevere Abdulhak, dersom Norge påtok seg rollen som fredsmeglere for Jemen . Den norske regjeringen takket nei til å holde samtalen.

I oktober ble det klart at fredssamtalene skal bli holdt i Sverige. Ifølge Expressen var det Magnussen som først drøftet ideen med den svenske utenriksministeren Margot Wallström.

Han understreker at hans engasjement i fredsprosessen ikke skal blandes med Martine-saken.

– Det er veldig viktig å skiller disse to prosessene. Mitt engasjement for fred i Jemen er en ting, selv om jeg selvsagt har et lite håp om at fredsprosessen kan føre til en løsning i Martine-saken, sier han til Expressen.