STØTTER VÅPENHVILE: Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman (t.v.) og kong Salman (t.h.) sier de støtter avtalen om våpenhvile og militær tilbaketrekning fra Hodeida i Jemen og at de ønsker en politisk løsning på krigen i landet. Foto: AP / NTB scanpix

Saudi-Arabia sier de vil ha politisk løsning i Jemen

UTENRIKS 2018-12-14T14:44:14Z

Saudi-Arabia, som gikk til krig mot Houthi-opprørerne i Jemen i mars 2015, vil nå ha en politisk løsning på konflikten.

NTB

Publisert: 14.12.18 15:44 Oppdatert: 14.12.18 15:55

Houthi-opprørerne og representanter for Jemens internasjonalt anerkjente eksilregjering, som støttes av Saudi-Arabia , avsluttet tidligere i uka en runde med fredsforhandlinger i Sverige.

Forhandlingene resulterte blant annet i en avtale om våpenhvile i den Houthi-kontrollerte havnebyen Hodeida, der mesteparten av all nødhjelp til Jemen tas inn.

Regjeringsvennlig milits har med flystøtte fra Saudi-Arabia og soldater fra De forente arabiske emirater de siste månedene forsøkt å erobre Hodeida, men uten å lykkes. Under samtalene i Sverige gikk begge parter med på å trekke sine styrker ut av byen.

Saudi-Arabias kong Salman, og landets de facto leder kronprins Mohammed bin Salman sier i en felles kunngjøring at de støtter avtalen som ble inngått i Sverige. De to sier videre at de «støtter en politisk løsning» på den snart fire år lange krigen.

Over 70 prosent av all import til Jemen har tidligere skjedd via havnen i Hodeida, som har vært livsnerven for millioner av mennesker som er avhengige av nødhjelp.

14 millioner mennesker i Jemen, nesten halvparten av befolkningen, er ifølge FN nå truet av sult.

