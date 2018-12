Syv døde etter togulykke i Tyrkia

Minst syv personer er bekreftet døde etter at et høyhastighetstog kolliderte utenfor Tyrkias hovedstad Ankara.

Publisert: 13.12.18 06:19 Oppdatert: 13.12.18 08:18

Guvernør Vasip Sahin i Ankara bekrefter torsdag morgen i en uttalelse at syv personer er døde og 46 skadet etter at et høyhastighetstoget krasjet i en bro.

Høyhastighetstoget skal først ha krasjet i et lokaltog, før det deretter kolliderte i en bro. Broen kollapset etter det over toget, som var på vei fra Ankara til Konya.

Guvernøren opplyser videre i pressemeldingen at det pågår videre søk.

Det ble i morgentimene meldt at det trolig var snakk om dødsfall, og det ble sendt flere ambulanser til stedet. Ulykken skjedde i seks-tiden lokal tid.

Ifølge Hürriyet hadde toget en hastighet på 80–90 kilometer i timen.

VG kommer tilbake med mer