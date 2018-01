Washington Post: FBIs spesialetterforsker vil avhøre Trump

PRESIDENT: Donald Trump, her på vei om bord i Air Force One på vei til Tennessee mandag. Foto: JIM WATSON / AFP

WASHINGTON, D.C. (VG) Spesialetterforsker Robert Mueller skal i et møte med Donald Trumps advokater ha fortalt at han ønsker å avhøre presidenten som en del av sin Russland-etterforskning.

Det melder Washington Post mandag.

Avisen siterer en ikke navngitt kilde «nær presidenten». Kilden, som avisen har gått med på å ikke skrive navnet på slik at vedkommende kan snakke fritt, forteller at avhøret kan komme til å skje i løpet av få uker, og at det skal være snakk om et avhør med visse restriksjoner.

– Dette går nå raskere enn noen egentlig er klar over, forklarer kilden.

Det var mot slutten av desember at Robert Mueller og James Quarles, mannen som leder Det hvite hus-delen av FBIs etterforskning av Russlands påvirkning av presidentvalget i 2016, møtte med presidentens personlige advokater John Dowd og Jay Sekulow. Her skal FBI-etterforskerne ha fortalt at de ønsker å avhøre presidenten.

Vil diskutere vilkår

Ifølge avisens kilde skal presidenten selv være komfortabel med et slikt avhør. Han tror det vil kunne hjelpe til å avkrefte mistankene om at noen i hans kampanje skal ha samarbeidet med russerne.

Trumps advokater er derimot skeptiske til å la presidenten sette seg ned ansikt til ansikt med FBI-agenter i et ordinært avhør. Ifølge to personer med kjennskap til saken skal advokatene ha diskutert om presidenten kan gi svar på noen av spørsmålene skriftlig. De mener også at Mueller må kunne bevise at informasjonen han og teamet hans er ute etter ikke kan la seg anskaffe på andre møter enn via et avhør av presidenten.

Fakta RUSSLAND-ETTERFORSKNINGEN Amerikansk etterretning og granskningskomiteer i Senatet og Representantenes hus har slått fast at Russland påvirket presidentvalgkampen frem til valget i november 2016. En rekke medarbeidere i Donalds Trumps valgkampteam er under etterforskning for hva de visste om dette.

Donald Trump har nektet å si kategorisk at Russland påvirket valget han vant.

Etterforskningen skjøt fart da Trump ble presset til å sparke sin nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn, fordi han løy til visepresident Mike Pence om sin kontakt med Russland.

Da presidenten sparket tidligere FBI-direktør James Comey ble det opprettet en spesialetterforsker, som blant annet skal vurdere om Trump med det forsøkte å hindre etterforskningen.

Flere andre tidligere Trump-medarbeidere er i søkelyset til spesialetterforsker Robert Mueller, deriblant Jared Kushner og Paul Manafort. Sistnevnte meldte seg 30. oktober frivillig for FBI.

Hverken Dowd eller Sekulow har ønsket å kommentere Washington Posts opplysninger. Derimot skal de snart møte Mueller igjen for å diskutere vilkårene for, og substansen i, et avhør av Donald Trump . Advokatene ønsker å vite nøyaktig hvilke temaer Mueller ønsker å spørre presidenten om.

På agendaen for det møtet står også FBIs tidsplan for etterforskningen.

– Ingenting å skjule

Ty Cobb, som er advokat i Det hvite hus, sier at han av respekt for etterforskningen ikke kan svare på spørsmål om deres kommunikasjon med spesialetterforskeren, men gjentar at de samarbeider fullt og helt med Mueller.

Cobb sier derimot at han tror den delen av etterforskningen som handler om presidenten og Det hvite hus snart vil være over.

Trump ble selv spurt i helgen om han har sagt ja til å bli avhørt av Mueller. Hans svar var at han ikke har noe å skjule.

– Bare så dere forstår, det har ikke vært noen konspirasjon. Det har ikke skjedd noe kriminelt. I teorien forteller alle meg at jeg ikke er under etterforskning. Kanskje Hillary er. Jeg vet ikke, men jeg er ikke, sa presidenten, og la til at han har vært veldig åpen.

– La oss være åpne, og bli ferdig med det.

Flere presidenter, som Ronald Reagan, Bill Clinton og George W. Bush har tidligere blitt avhørt av enten spesialetterforskere, eller en såkalt storjury.

