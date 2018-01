Tiltalen lagt frem: Rakhmat Akilov forberedte Stockholm-angrepet i flere måneder

Publisert: 30.01.18 09:33

UTENRIKS 2018-01-30T08:33:02Z

Svenske påtalemyndigheter ber om livstid for Stockholm-terroristen Rakhmat Akilov.

7. april i fjor tok Rakhmat Akilov over en lastebil og meide ned uskyldige mennesker i travle Drottningsgatan i Stockholm sentrum. Timer etter angrepet ble han pågrepet.

Svensk påtalemyndighet ber om livstid for Akilov, ifølge tiltalen, som ble lagt frem i dag.

– Gjerningen beskrevet over kunne skade Sverige alvorlig og ble begått med hensikt å skape frykt blant Sveriges befolkning, skriver påtalemyndigheten.

I tillegg ber påtalemyndigheten om at Akilov, som er fra Uzbekistan, utvises fra landet.

Sjekk ut : VG-spesial: Skroll deg gjennom dødsferden

Googlet «homseklubb»

I tiden før angrepet skal Akilov ha gjort google-søk på «homseklubb» og «homseklubb i Stockholm», ifølge tiltalen.

I tiltalen går det frem at Akilov forårsaket en eksplosjon i lastebilen. Den hjemmelagde sprengladningen besto blant annet av skruer, kniver og andre metallgjenstander. Eksplosjonen førte til skader på lastebilen.

Det går også frem at terroristen planla angrepet i flere måneder.

Rettsaken, som blir den mest omfattende terrorrettsaken i Sveriges historie, går av stabelen 13. februar.

Ifølge tiltalen begikk Akilov angrepet med den hensikt å tvinge Sveriges regjering og riksdagen til å avbryte det svenske bidraget til den militære utdanningsinnsatsen som gjennomføres av den globale koalisjonen mot IS i Irak.

Har bevis

Ifølge påtaleansvarlig Hans Ihrman gjelder tiltalen lovbrudd rettet mot 155 personer.

15 personer ble skadet i terrorangrepet, og fem personer ble drept.

Ihrman vil sammen med etterforskningssjef Christer Nilsson og sjef for sikkerhetstjenesten, Johan Olsson, redegjøre for etterforskningen på en pressekonferanse klokken 11 tirsdag.

– Det er stor spennvidde i bevisene her. I noen tilfeller har vi takk og lov godt med overvåkingsvideoer, som klart viser at personen befinner seg i lastebilen når den passerer og at personen også har forsøkt å rømme fra lastebilen. Vi har også informasjon fra andre personer som har gjort lignende observasjoner, sier han til Ekot.

Mener han ringte «IS-brødre»

Flere kilder Aftonbladet har pratet med antyder at Akilov har opplevd sterk motgang og følelse av å mislykkes i livet. Det er en beskrivelse rettpsykiateren støtter opp under.

– Muligens kan Akilovs skuffelser og motgang i livet ha vært viktigere enn han selv vedgår, skriver rettspsykiateren i en uttalelse.

En grundig psykisk undersøkelse av terroristen har ikke blitt vurdert som nødvendig.

Kilder har også opplyst til Aftonbladet at Akilov var i telefonkontakt med sine «brødre» i terrororganisasjonen IS rett etter angrepet og at han vurderte å tilslutte seg dem.

Uzbekistans utenriksminister Kamilov Abdulaziz Khafizovich hevdet uken etter terrorangrepet at Akilov var tilknyttet IS.