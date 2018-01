Over 1.000 dansker siktet for distribusjon av seksuelt krenkende materiale

Martha Holmes

Publisert: 15.01.18 10:09

UTENRIKS 2018-01-15T09:09:09Z

Dansk politi har siktet over 1.000 unge personer for å ha delt bilder og video med seksuelt krenkende innhold av personer på 15 år.

De tusen hovedsakelig unge personene er siktet for å ha delt to seksuelt krenkende videoopptak og bildemateriale en jente og en gutt. På tidspunktet videoene ble tatt opp var de 15 år, skriver Rigspolitiet på Twitter.

– Det kan være en overtredelse av straffelovens paragraf 235, skriver politiet i en pressemelding.

I den norske straffeloven tilsvarer dette paragraf 311 som omfatter deling av bilder av seksuelle overgrep mot barn eller bilder som seksualiserer barn.

– Svært alvorlig

Videoen og bildene er hovedsakelig delt over Facebooks meldingstjeneste Messenger.

– Vi har tatt saken svært alvorlig fordi den har store konsekvenser for de involverte når slikt materiale spres. Og det må stoppes, sier etterforskningsleder Lau Thygesen, som forteller at saken er stor og kompleks og har tatt lang tid å etterforske.

Menneskene som har delt det seksuelt krenkende materialet befinner seg rundt om kring i hele Danmark , skriver politiet i pressemeldingen.

Flesteparten av de siktede har delt videoen et par ganger, men det er også enkelte som ar delt den flere kunde ganger.

Delt via Messenger

Saken startet da Facebook mottok rapporter om at to videosekvenser og et seksuelt eksplisitt bilde med personer under 18 år hadde blitt delt på meldingstjenesten Messenger. Delingen pågikk frem til høsten 2017. Facebook ga beskjed til amerikanske myndigheter, som sendte beskjeden videre via Europol til dansk politi, som har jobbet med saken i lengre tid under dekknavnet «Umbrella», opplyser politiet.

11 av 12 politidistrikter i Danmark har vært involverte i saken.

– Det er vår oppfatning at unge mennesker vet godt at det kan ha store konsekvenser for offeret å dele denne formen for materiale, sier Thygesen.

Han understreker at det vil få alvorlige konsekvenser om man dømmes for et slikt forhold langt inn i fremtiden.

Ris eller ros til våre nye artikler? Hjelp oss ved å svare på to superkjappe spørsmål. Gi tilbakemelding!Gi tilbakemelding!