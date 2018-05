1 av 7 ANGREPET: Flere fikk hjemmet sitt rasert da Atme-leiren på grensen til Tyrkia ble rammet av et granatangrep denne uken. Ingeborg Huse Amundsen, VG

Syrisk flyktningleir angrepet: «Ingen steder er trygge lenger»

Ingeborg Huse Amundsen Midtøsten-korrespondent i VG

Publisert: 10.02.18 22:19

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-02-10T21:19:12Z

ATME, SYRIA (VG) Tyrkias Afrin-offensiv holder barna i den «trygge flyktningsonen» våkne om natten.

Tett inntil det 781 kilometer lange grensegjerdet til Tyrkia , skulle flyktningleiren Atme i Idlib-provinsen være en av Syrias siste trygge skanser . Tirsdag denne uken forandret dette seg.

– Jeg satt og lagde frokost. Klokken var ti. Da hørte jeg det første nedslaget. Så kom ett til, og ett til, sier Hassan al-Mohammed (23) fra Idlib.

Han forteller at han løp ut av det lille murhuset med plastduk som tak og oppdaget at naboen var blitt truffet av granatene fra en bombekaster.

– Det var jeg som fant henne. Underkroppen hennes var borte.

«Olivengrens» nye ofre

Den åtte år gamle syriske jenta han forteller om ble drept i angrepet. Hun var Hassans kusine. 15 personer ble såret.

De ble ofre for Syria-krigens siste krig-i-krigen: Tyrkias offensiv «Olivengren» mot den kurdiske enklaven Afrin i Nord-Syria , der de siden 20. januar har forsøkt å tilintetgjøre den USA-støttede militsen YPG.

Atme ligger om lag tre mil fra Afrin. I tyrkiske medier får YPG skylden for angrepet mot flyktningleiren, men ingenting er bekreftet.

Flykter for livet

I Atme er det umulig å se hvor leiren starter og slutter. Det er blå og hvite teltduker så langt øyet kan se, spredt utover den vakre olivenlunden. Ingen internasjonale humanitære organisasjoner er til stede . Maten får de fra Tyrkia, vannet kommer hver femte dag.

Før var det ingenting her. Men etter seks år med krig , har en halv million syrere søkt tilflukt her. De er menneskene som ikke fikk å krysse grensen til Tyrkia . Bare den siste måneden har 200.000 nye strømmet til fra resten av Idlib, hvor det foregår intense kamper mellom Syrias president Assads hær og opprørsgrupper.

Tyrkias nye venn

VG deltar på en pressetur arrangert av tyrkiske myndigheter. Men så fort vi er over grensen, overlater de kontrollen til «sine venner», som vi får det referert: Jihadistene i opprørsgruppen Hayat Tahrir al-Sham (al-Qaida i Syria, før kalt Nusrafronten), som dominerer Idlib.

Unge menn med langt skjegg, grønne uniformer og geværer over skulderen eskorterer oss rundt i området. Tyrkias hovedallierte i krigen er opprørshæren Free Syrian Army (FSA) og dessuten Tahrir al-Shams hovedfiende Ahrar al-Sham, men denne presseturen avslører nye bånd.

Krigerne vil ikke la seg avbilde, men bekreftet sin identitet.

Området bærer preg av Tahrir al-Shams konservative, religiøse regler. Langs veiene står skilt som ber innbyggerne om «ikke å røyke» og «å be Gud om råd», mange kvinner bærer nikab og tyrkerne er så redde for at vi kvinnelige reportere skal vise håret at de kjøper nye sjal til oss.

Søvnløse netter

I løpet av VGs korte besøk hører vi fire kraftige nedslag i nærheten, trolig artilleri i forbindelse med Afrin-offensiven. Lydene terroriserer flyktningene.

Vi føler oss ikke trygge. Vi har ikke sovet de siste 20 dagene, sier Khadrja Hassan (43) fra Hama.

– Ingen steder i Syria er trygge lenger. Vi vet ikke hvor vi skal dra.

Fatima Ahmad (23) kommer med to måneder gamle Ahmed Hassa på armen.

– Babyen min får ikke sove. Tyrkerne bomber Afrin hele natten, sier hun.

Selv om Afrin-offensiven plager dem, vil ingen VG snakker med fordømme Tyrkia. Landet er tross alt deres nærmeste nabo og største hjelper.

– Jeg skulle ønske president Erdogan ble president i Syria, sier Khadrja Hassan.

Denne artikkelen handler om Syriakrigen

Tyrkia