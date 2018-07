Macron-rådgiver dengte løs på demonstrant - nå mister han jobben

Publisert: 20.07.18 11:11 Oppdatert: 20.07.18 12:04

UTENRIKS 2018-07-20T09:11:36Z

En ansatt for den franske presidenten, Emmanuel Macron, mister nå jobben etter å ha blitt identifisert i en video - utkledd som politi, der han slår en demonstrant 1.mai.

Mannen i videoen ble onsdag identifisert som Alexandre Benalla, en sikkerhetsrådgiver og assistent for president Macro.

Presidentkontoret i Frankrike melder nå at mannen vil bli sparket.

Videoen er fra en demonstrasjon i Frankrike på arbeidernes dag 1.mai. Opprørspoliti forsøker å håndtere opptøyer på Place de la Contrescarpe, i sentrum av Paris.

Benalla er kledd i sivil, men har på seg en politihjelp. I videoen ser man at han drar en kvinne til siden, før han sammen med politiet drar og slår løs mot en av demonstrantene.

Ifølge nyhetsbyrået AP bønnfaller mannen han om å stoppe, i videoen kan man høre en som roper etter hjelp.

Det er den franske avisen Le Monde som har identifisert Benalla. Han hadde ansvaret for sikkerheten under Macros valgkamp i 2017.

Torsdag ble det åpen etterforskning mot det som kunne være ulovlig etterligning og innblanding i politiets arbeid. Også internt i politiet ble det startet undersøkelser, i følge landets utenriksminister .

Det er ennå uklart hvorfor Benalla angrep mannen i videoen, eller hvorfor han i det hele tatt var tilstede under demonstrasjonene.

Justisministeren i Frankrike, Nicole Belloubet, sa i parlamentet torsdag at Benallas handlinger var «fullstendig upassende» og at han var tilstede på demonstrasjonen uten autorisasjon fra presidentkontoret.

Men Bruno Roger-Petit, en talsperson for presidenten, sier ifølge New York Times at Benalla hadde fri og godkjenning til å «bare observere» under demonstrasjonene.

Macron ville torsdag ikke svare på spørsmål fra pressen om etterforskningen mot Benalla.