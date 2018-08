TO DREPT: Motivet bak torsdagens knivangrep utenfor Paris er foreløpig ukjent. Foto: PHILIPPE WOJAZER / X00303

To drept i knivangrep utenfor Paris

UTENRIKS 2018-08-23T09:11:09Z

To personer ble drept og en ble såret av en mann med kniv i Paris-forstaden Trappes. En politikilde sier at angriperen og ofrene var i slekt.

Publisert: 23.08.18 11:11 Oppdatert: 23.08.18 13:01

Det melder nyhetsbyrået AFP.

Knivangrepet fant sted torsdag, og gjerningsmannen ble drept kort tid etter.

Ifølge den franske TV-kanalen BFM gikk gjerningsmannen til angrep på tilfeldig forbipasserende, og IS hevder de står bak.

Men ifølge to sikkerhetskilder var ofrene gjerningsmannens mor og søster. Den tredje personen, som ble alvorlig såret, skal ha vært en forbipasserende kvinne.

Politiet har foreløpig ikke sagt noe om motivet bak knivstikkingen.

Roser politiet

Innenriksminister Gérard Collomb skriver på Twitter at tankene hans går til ofrene og deres kjære. Han roser også politiets innsats.

– De er allerede i gang med å etterforske omstendighetene i denne tragedien.

Forstaden Trappes har 30.000 innbyggere og ligger i nærheten av Versailles. Mange av innbyggerne er fattige, og rundt 50 er mistenkt for å ha dratt til Syria og Irak for å kjempe for IS, skriver NTB.

Knivangrep i mai

I mai gikk en mann til angrep på tilfeldig forbipasserende i sentrum av Paris . Han knivdrepte en 29 år gammel mann og såret fire personer , før han selv ble skutt og drept av politiet.

Mannen hadde ikke kriminelt rulleblad, men var oppført på den såkalte S-listen over personer som er mistenkt for å være radikaliserte, og som derfor anses å utgjøre en sikkerhetsrisiko, ifølge AFP.

Dette var andre gang på to måneder at en person som sto på S-lista, lyktes i å gjennomføre et terrorangrep.