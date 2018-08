1 av 6 TRAFIKKSIKKERHET: Studentene demonstrerer for å få bedre trafikksikkerhet i landet. A.M. Ahad / TT NYHETSBYRÅN

Voldelige protester i Bangladesh – beordret stenging av mobilnettet

Publisert: 05.08.18 20:31 Oppdatert: 05.08.18 22:03

UTENRIKS 2018-08-05T18:31:12Z

Lørdag ble over 100 studenter skadet i et sammenstøt med politiet etter at to tenåringer ble påkjørt og drept. Statsministeren advarer mot flere voldelige møter mellom politi og demonstranter.

Politiet brukte tåregass for å forsøke å fjerne de titusenvis av studenter som siden forrige søndag protestert i gatene i Dhaka , etter at to tenåringer ble påkjørt og drept av en buss i høy hastighet.

Bangladeshs statsminister Sheikh Hasina advarer nå demonstrantene, og oppfordrer studentene til å reise hjem, skriver The Guardian.

Oppfordringen kom etter demonstrantene gikk mot stedet hvor 100 studenter ble skadet i et sammenstøt med politiet lørdag.

Politiet benekter å ha avfyrt gummikuler eller brukt tåregass, men ansatte ved et sykehus sier de har behandlet flere skadede studenter.

Vil ha trafikksikkerhet

Ifølge Verdensbanken er Bangladesh blant landene med høyest trafikkdødelighet i verden.

Over 4000 mennesker mister livet i trafikken hvert år i landet. Tragedien med de to tenåringene spredte seg raskt på sosiale medier og utløste et bredt raseri mot regjeringen.

I 2017 mistet mer enn 4200 fotgjengere livet i Bangladesh – en økning på 25 prosent siden 2016, skriver The Guardian .

Demonstrantene har fylt gatene og roper at de ikke vil forlate gatene før kravene deres om trafikksikkerhet blir møtt.

Barn helt ned i 13-års alderen har blitt sett demonstrere i Dhakas gater, melder BBC .

Voldelig vending

Lørdag tok demonstrasjonene en voldelig vending i bydelen Jigatala. AP melder om at politiet ifølge øyenvitner skjøt med gummikuler og brukte tåregass mot demonstrantene og over 100 studenter ble skadet.

Ifølge Dhaka Tribune skal flere journalister som har forsøkt å filme demonstrasjonene ha blitt angrepet.

BBC snakket lørdag med lokale journalister i Dhaka. Journalisten sier til den britiske kanalen at de var blant flere som ble angrepet av en studentorganisasjon og at kamerautstyret deres ble ødelagt.

Ifølge den britiske kanalen har det kommet flere meldinger om seksuelle overgrep på gatene, og en kvinnelig reporter skal ha skrevet på sosiale medier at hun ble «befølt» mens hun forsøkte å filme protestene.

Stopper biler

Flere studenter har vært ute på gaten for å stoppe trafikken og sjekket sjåfører og kjøretøy.

– Vi ønsker ikke å ha noen sjåfører uten førerkort på veiene. De som ikke er i stand til å kjøre burde ikke få førerkort og vi vil ikke at den offentlige transporten skal bli kjørt av mindreårige sjåfører, sa en av protestantene til AFP lørdag.

I en uttalelse fra den amerikanske ambassaden i Bangladesh, kom det frem at kjøretøyet til den amerikanske ambassadøren Marica Bernicat ble angrepet av væpnede menn i Dhaka lørdag.

– Ambassadøren og hennes sikkerhetsvakter kom seg fra stedet uskadet, men to av sikkerhets kjøretøyene fikk noen materielle skader, står det i uttalelsen, ifølge Reuters.

Politiet sier de ennå ikke har identifisert mennene.

Stenger 3G og 4G nettet

Lørdag kveld lokal tid gikk myndighetene ut og beordret at 3G og 4G- nettet stenges i hele landet.

I likhet med alle andre mobiloperatører i landet, har Telenor-eide Grameenphone stengt ned 3G og 4G.

– Grameenphone og Telenor tror på åpen kommunikasjon og beklager for ulempene dette får for våre kunder, skriver Marcus Adaktusson, presseansvarlig for Asia i Telenor til VG.

Han opplyser at selskapet har 69 millioner kunder i landet, og av dem er 35 millioner med internett rammet av stengingen. Den reduserte hastigheten vil vare i 24 timer.

Det ble beordret lørdag kveld lokal tid.