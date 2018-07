UTVIKLER NYE MISSILER: Nord-Korea er angivelig i ferd med å demontere deler av dette rakettanlegget i Sohae, men amerikansk etterretning tror landet produserer én til to interkontinentale missiler ved et annet anlegg. Foto: Airbus Defense & Space/38 North / AP / NTB scanpix

USA tror Nord-Korea utvikler nye missiler

NTB

Publisert: 31.07.18 12:01

Amerikansk etterretning tror Nord-Korea er i ferd med å utvikle nye missiler, skriver Washington Post.

Kilder med kjennskap til etterretningsinformasjonen, opplyser til avisen at det trolig utvikles minst ett interkontinentalt missil av typen Hwasong-15 ved et anlegg i Sanumdong i utkanten av hovedstaden Pyongyang.

Det var ved dette anlegget Nord-Koreas første interkontinentale missil med en rekkevidde til å nå USA ble produsert, det ene av dem en Hwasong-15.

Amerikansk etterretning mener at satellittbilder fra Sanumdong kan tyde på at ett eller to missiler av samme type nå er i produksjon.

– Ingen atomtrussel

Dette skjer halvannen måned etter at president Donald Trump møtte Nord-Koreas leder Kim Jong-un i Singapore og de to ble enige om å starte forhandlinger om nordkoreansk nedrustning.

Trump hevdet etter møtet at Nord-Korea ikke lenger utgjorde noen atomtrussel, men ble korrigert av sin egen utenriksminister.

– Alle kan nå føle seg mye tryggere enn den dagen jeg inntok presidentkontoret. Nord-Korea utgjør ikke lenger noen atomtrussel, skrev Trump på Twitter etter hjemkomsten fra Singapore.

Anriker uran

– De produserer fortsatt spaltbart materiale, medga utenriksminister Mike Pompeo under en høring i Senatets utenrikskomité noen uker senere.

Han viste til rapporter om at nordkoreanerne angivelig driver anrikning av uran ved et hemmelig anlegg i Kangson.

Dersom Nord-Korea skulle være i ferd med å produsere flere Hwasong-15-missiler, innebærer ikke det i seg selv at landet utvider sin militære kapasitet, understreker Washington Posts kilde.

Nord-Korea har samtidig ødelagt sitt anlegg for atomprøvesprengninger i Pyonggye-ri og er ifølge amerikansk etterretning nå også i ferd med å demontere et testanlegg for motorer ved et rakettanlegg i Sohae.

Nord- og Sør-Korea i fredssamtaler på grensen

Samtidig er representanter fra Nord- og Sør-Korea på tirsdag i gang med de planlagte samtalene i grensebyen Panmunjom. Målet er å implementere atomavtalen fra april.

Møtet, som holdes på generalnivå, begynte tirsdag morgen lokal tid, opplyser Sør-Koreas forsvarsdepartement.

Gjennom samtalene håper de to partene å finne ut hvordan de skal implementere avtalen som ble inngått mellom Sør-Koreas president Moon Jae-in og Nord-Koreas leder Kim Jong-un i april.

Partene er enige om formelt å avslutte Koreakrigen og om en fullstendig atomnedrustning. Det faktiske innholdet i avtalen har likevel blitt sterkt kritisert for å være for vagt.