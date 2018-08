VIL UT: Marc Dutroux er dømt til livstid for bortføring, drap, tortur og voldtekt. Foto: POOL / X80003

Barnedrapsmannen Dutroux sender brev til ofre og pårørende

Den belgiske barnedrapsmannen Marc Dutroux har denne uken sendt ut flere forsoningsbrev til sine ofre og familiene til jentene han drepte. – Vi ønsker ikke å starte en krig, sier advokaten.

Ifølge den belgiske avisen Sudpresse vil den nå 61 år gamle Marc Dutroux vise at han angrer på sine handlinger. I løpet av denne, eller neste uke mottar ofrene som overlevde Dutrouxs skrekkjeller, og familiene til de drepte jentene motta brevet i posten.

Brevet er skrevet av Dutrouxs advokat Bruno Dayez, med Dutrouxs godkjenning.

– Vi ønsker ikke å starte en krig, sier Dayez.

Advokaten er tidligere blitt truet en rekke ganger.

Ifølge Dayez ønsker Dutrpux å si unnskyld. Det skriver den belgiske avisen Nieuwsblad.

Videre sier han: «Det er et brev om forsoning og åpenhet. Dutroux, som tar fullt ansvar for drapene på de fire barna Julie, Melissa, An og Eefje, snakker direkte til foreldrene og sine ofre for å fortelle dem at, selv om han ikke direkte har drept dem, så er han klar for å svare på deres spørsmål».

Hvilke spørsmål Dutroux vil svare på, er opp til foreldrene, ifølge advokaten.

Dayez har ifølge den belgiske Nieuwsblad uttalt at målet hans er å få Dutroux ut av fengsel.

– Det er ikke menneskelig å fengsle en person lenger enn 25 år og la ham råtne bort, sa han ifølge avisen.

Monsteret fra Charleroi

Dutroux innredet en spesiallaget celle for å holde bortførte jenter som sexslaver. Til sammen kidnappet og voldtok han seks jenter mellom åtte og 19 år. Belgiske medier døpte ham til «Monsteret fra Charleroi».

De to åtte år gamle jentene Juie Lejeune og Melissa Russo ble bortført i juni i 1995 og skal ha sultet i hjel i kjelleren til Dutroux.

17 år gamle An Marchal og 19 år gamle Eefje Lambreck ble bortført to måneder senere. Jentene ble også voldtatt, før de ble dopet ned og gravlagt i plast. Ifølge obduksjonsrapporten var jentene i livet da de ble begravd.

To jenter overlevde Dutrouxs skrekkjeller. Sarbine Dardenne og Leatitia Delhez, den gang tolv og fjorten år ble funnet levende i Dutroux kjeller i 1996.

Selv om fire av de seks jentene døde i fangenskap, er Dutroux kun dømt for drapet på Marchal og Lambreck. I 2004 ble han dømt til fengsel på livstid, uten mulighet for prøveløslatelse. Han er også dømt for å lede en pedofil bande.

Ekskona Michelle Martin ble dømt til 30 års fengsel for sin delaktighet i bortføringene. Dutroux medsammensvorne, Michel Levierve, ble fikk 25 års fengsel for kidnapping og narkotikaforbrytelser.

– Dette er mobbing

Allerede i mai annonserte Dutrouxs advokat Bruna Dayez at de ville sende ut et brev. I disse dager vil brevet bli mottatt av ofrene og pårørende.

Carine Russo er moren til en av de drepte jentene, Melissa Russo. Ifølge avisen De Standaard kaller hun brevet for «mobbende oppførsel» i et intervju med Le Soir.

– Vi forsøker mer eller mindre å leve et normalt liv. Men Dayez finner stadig på noe nytt som minner oss på sorgen. For meg er dette mobbing, sier Russo som ikke vil bruke tid på å lese brevet skikkelig.

Paul Marchal, faren ti drepte An Marchal, er overrasket over at Dutroux etter alle årene ennå håper på formildende omstendigheter.