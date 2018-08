Dette kan Cohens tilståelse bety for Russland-etterforskningen

UTENRIKS 2018-08-22T23:35:56Z

Dommen mot Donald Trumps tidligere valgkampsjef, og tidligere advokat Michael Cohens innrømmelse av brudd på valgkamploven, er en viktig seier for spesialetterforsker Robert Mueller.

Publisert: 23.08.18 01:35

Det mener flere juridiske eksperter i USA , skriver avisen USA Today.

Tirsdag ble Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort funnet skyldig i skattesvindel og banksvindel. Samme dag inngikk Michael Cohen, Trumps advokat og nære medarbeider gjennom en årrekke, en avtale med amerikanske påtalemyndigheter. Cohen innrømmet å ha brutt USAs valgkamplover, og hevdet det skjedde etter ordre fra Trump.

Begge sakene springer ut fra spesialetterforsker Robert Muellers gransking av Trumps innerste krets i forbindelse med etterforskningen av påstander om at Russland forsøkte å påvirke det amerikanske presidentvalget.

Trump har i lang tid kommet med krasse utfall mot spesialetterforskeren, og karakterisert etterforskningen som en «heksejakt».

Omgitt av folk som må i fengsel

Til tross for at saken mot Manafort ikke har noen forbindelse til den russiske innblandingen i presidentvalget, er det den første saken som blir brakt for retten av Muellers team.

Tidligere assisterende FBI-sjef, Ron Hosko, som jobbet under Mueller mens han var FBI-direktør, mener sakene mot Manafort og Cohen utvilsomt har styrket Muellers posisjon.

– Nå kan folk selv se hva slags folk presidenten har omgitt seg med. Disse menneskene var en del av Trumps innerste sirkel. Nå må de sone i fengsel, sier Hosko til USA Today.

Hosko karakteriserer tirsdagens dramatiske utvikling som en klar seier for Mueller, og mener det nærmer seg en konklusjon på den langvarige etterforskningen.

Advokat Bruce Udolf, som fungerte som rådgiver i forbindelse med den såkalte Whitewater-etterforskningen av tidligere president Bill Clinton, mener Trumps støtteerklæringer til Manafort før dommen falt, kan skape problemer for han.

– Disse uttalelsene kan bli oppfattet som et forsøk på å påvirke juryen, sier han.

Kommer større avsløringer?

New York Times skriver i en nyhetsanalyse at til tross for at saken mot Manafort ikke handlet om valgkonspirasjon og saken mot Cohen ikke handlet om Russland, så er utviklingen svært viktig for Mueller.

Avisen tror at både Manafort og Cohen nå kan komme til å samarbeide tettere med Muellers team, siden de risikerer lange fengselsdommer. Det gir Mueller et sterkt forhandlingskort.

Det vites foreløpig ikke om de to sentrale mennene har ytterligere informasjon å komme med om den påståtte koblingen mellom Trumps team og russiske myndigheter.

I det politiske USA, der hyppige lekkasjer til pressen er en del av hverdagen, har Mueller og hans hjelpere nemlig klart å holde helt tett.

New York Times lurer på om neste steg i etterforskningen kan by på enda større problemer for presidenten. Myndighetspersoner, rettseksperter og journalister kan bare gjette, skriver avisen.

Avviser alt

Talspersonen til Donald Trump, Sarah Huckabee Sanders, avviste onsdag at Cohens tilståelse skaper problemer for presidenten.

– Presidenten har ikke gjort noe galt, og det er ingen anklager mot ham. Presidenten er heller ikke bekymret for noe Cohen kan komme til å si til etterforskerne, han har ikke gjort noe galt, sa Sanders under en pressebrifing i Det hvite hus.