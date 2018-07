ENORMT LAGER: På et tidspunkt måtte de si stopp for innsamlingen til Folkets Hus i Färila. Det er rett og slett nesten ikke plass. Foto: Odin Jæger

Enorm frivillig innsats: Har samlet inn en halv million kroner og tonnevis med mat

Publisert: 25.07.18 20:23

UTENRIKS 2018-07-25T18:23:08Z

FÄRILA (VG) I Ljusdal kommune i Sverige, hvor de største brannene fortsatt herjer, har lokalsamfunnet samlet troppene og bidrar med det de kan i kampen mot flammene.

I byen Färila har samfunnshuset blitt omgjort til et gigantisk lager, fylt til randen med mat, drikke, toalettsaker og andre nødvendigheter for brannmannskapet og andre frivillige.

– Det er flere tonn med mat og drikke. Det kommer fra privatpersoner og bedrifter rundt omkring i Sverige , og kanskje også til og med fra Norge, forteller presseansvarlig Åsa Nordin til VG.

Ville samle inn litt vann

To personer startet søndag forrige uke Facebook-gruppen «Privatpersoner assisterer – ljusdals skogsbærand», og derfra eskalerte det. Gruppen har nå 7000 medlemmer og folk fra både fjern og nær har bidratt.

– Tanken var å samle inn litt vann og ekstra til brannmennene. Onsdag måtte vi flytte over i Folkets Hus etter stor pågang, og siden har det bare vokst, forteller Nordin.

Hjelpen går til alle som på en eller annen måte er involvert i arbeidet, og alt gjøres av frivillige hender, eller av personer som er sponset av bedriftene til å bidra.

– Det har vært et enormt tilsvar fra Sverige, som ingen har kunnet forestille seg. Folk ringer og spør «kan vi få hjelpe?». Det har vært så mye nå at i går måtte vi si stopp en liten stund, forteller Nordin.

Bord stilt opp utover den store salen i samfunnshuset er stappfulle av alt fra mat og proteinbarer til kontaktlinser og deodorant. Ute er det store telt satt opp for å huse tusenvis av liter med drikke.

– Nå må vi se hva vi har. Vi har fått inn en halv million kroner på seks dager. Vi må bremse og se hvor lenge vi trenger å holde på. Kanskje har vi så det holder, sier Nordin og legger til:

– Man blir målløs og veldig rørt. Det er så mye kjærlighet.

Brannmennene er også takknemlige over arbeidet som blir gjort, kan Nordin fortelle.

– Vi har brannmenn som kom hit i går og var utrolig takknemlige. «Da orker vi tre timer til» fortalte de, så for dem har det gjort en stor forskjell.

Hele lokalsamfunnet bidrar

Også i slukningen av brannene er det store frivillige krefter involvert.

Bensinstasjonseieren Kristian Trygg er en av dem som, i tillegg til å være del av det lokale brannvesenet, har bidratt ekstra i form av slukningsinnsats.

– Denne uken har jeg vært ute litt over 90 timer, forteller han til VG over disken på bensinstasjonen i Ytterhogdal, noen kilometer vekk fra det skogbrannrammede området.

– I natt var jeg vel hjemme litt over 12, sov litt og så var det rett på jobb her.

Ifølge Trygg er det svært mange i lokalsamfunnet som stiller opp og hjelper til.

– Vi får ikke slukke der det er det er mest kritisk, men får hjelpe til med ettersluking og bløtlegging, forteller han.

I arbeidet med å slukke brannen jobber de frivillige i skift på 12 timer, men på det lengste har Trygg vært ute 24 timer i strekk, kan han fortelle.

VG møter også en lokal pizzakokk som kjører ut gratis pizza til brannmannskapet, og pensjonister som serverer frokost og middag til de evakuerte.

Styrker fra Norge

Også brannmannskaper fra Norge bidrar på svensk side av grensen. Per nå har Norge ifølge DSB (Departementet for samfunnssikkerhet og beredskap), syv brannhelikoptre og en større skogbrannmodul fra brann- og redningsvesenet i Trøndelag i innsats. Tre andre moduler står klare til innsats om nødvendig.

Det er også sendt en rekke brannmannskaper. Tomas Vilvang og Jan Olav Leinsvang har holdt på med slukking i Sverige en god stund. Mandag kveld var innsatsen ferdig i Brekke, og mannskapet ble flyttet til basen i Svea hvor slukningsarbeidet ved Fügelsjø koordineres fra.

– Vi har aldri ferie, forteller Vilvang.

– Man må stille opp for nabofolket.

En rekke biler og mannskap er sendt over grensen fra Trøndelag, og jobber lang skift for å hjelpe sine svenske kolleger.

– Jeg synes det er meningsfylt. Det kunne vært vi som trengte hjelp, sier Simon Schjølberg fra Stjørdal brannvesen til VG.

– Armageddon og porten til helvete

Også store styrker fra det svenske Forsvaret og heimevernet er satt inn i slukningsarbeidet.

Anders Stävhaug har den siste tiden bidratt som militær innsatssjef på brannen ved Hammarstrand, som nå er under kontroll.

– Jeg har aldri vært så nære armageddon eller porten til helvete noen gang, sier Stävhaug, og viser frem et bilde tatt av hans kolleger en av nettene de jobbet på den glødende brannen.

– «Skal vi virkelig gå inn der?», tenkte jeg. Man får jo frysninger. Men det er viktig å stille opp med så mange soldater og brannmannskaper som trengs, forteller han

Sveriges Flyvåpen har benyttet seg av kampfly til å bombe skytebanen nord for Trängslet i Älvdalen. Det har vært et problem for brannmannskapet lenge da de har vært redde for udetonert ammunisjon som finnes på stedet, skriver Aftonbladet.

Tirsdag morgen pågikk 21 branner i Sverige, skriver Aftobladet. På et tidspunkt var de oppe i 80 branner, og forsvarsminister Peter Hultqvist og justis- og innenriksminister Morgan Johansson gikk tirsdag ut og ga et offentlig takk, skriver Aftonbladet .

Begge hyllet både brannmenn og frivillige som bidrar i arbeidet.

Vurderer totalforbud for grilling

Normalt sett har en hatt rett til å grille hjemme på privat tomt, også ved forbud mot bål og grilling. Nå vurderer de svenske myndigheten for samfunnssikkerhet og beredskap å utvide forbudet til å gjelde grilling hjemme i gården også, melder Aftonbladet.