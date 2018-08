DREPTE TO: Inne på dette kjøpesenteret i Jacksonville begynte plutselig en av deltagerne i spillturneringen å skyte rundt seg. Foto: AP

To personer drept under spillturnering i Florida

UTENRIKS

Den antatte gjerningsmannen, en 24 år gammel deltager i turneringen, er også død.

Publisert: 27.08.18 01:51

Det opplyste sheriff Mike Williams på en pressekonferanse som ble direktesendt på Facebook natt til mandag norsk tid.

Han sa i tillegg at ni personer er lagt inn på sykehus med skuddskader, og to personer har skader påført under flukten fra kjøpesenteret der skytedramaet skjedde søndag formiddag lokal tid.

Ble direktesendt

«Masseskyting i Jacksonville Landing. Hold dere unna området. Det er ikke trygt på nåværende tidspunkt. HOLD DERE UNNA», skrev politiet i Jacksonville på Twitter søndag formiddag.

På en restaurant på kjøpesenteret Jacksonville Landing pågikk det en dataspillturnering med et femtitalls ungdommer til stede. Det hele kunne man også følge på streamingtjenesten Twitch.

Plutselig hører man en rekke skudd og direkteoverføringen av Madden 19-turneringen stopper.

Se video her (vi advarer mot sterke inntrykk)

Ifølge vitner til hendelsen skal en av deltagerne ha begynt å skyte rundt seg.

Ryan Aleman fra Georgia sa til CNN at han var selv til stede på arrangementet da masseskytingen startet.

Han forteller at han dukket ned på gulvet og krabbet inn på et toalett hvor han gjemte seg i ti minutter.

– Det var mange skudd, minst 20. Jeg er fortsatt i sjokk. Alle løp rundt, sier han.

Ifølge vitnet var det minst 40-50 mennesker til stede da skytingen startet.

– Jeg gjemte meg i cirka ti minutter. Da roet alt seg. Folk gråt og skrek «Hjelp meg!» og «Jeg er skutt!», sier Ryan til tv-kanalen.

Et annet vitne sier til LA Times at han så en person skyte flere mennesker før han til slutt rettet våpenet mot seg selv.

Klokken 22.30 bekreftet politiet at de hadde funnet den antatte drapsmannen død. Da var det fortsatt stor usikkerhet om hvor mange mennesker han hadde drept, og om det og fantes enda en skytter i lokalet.

Har skapt sterke reaksjoner

Talspersonen i Det hvite hus, Sarah Sanders, sier til Fox News at president Donald Trump har blitt orientert om situasjonen.

Den amerikanske spillutvikleren Electronic arts (EA), firmaet som står bak arrangementet, twitrer følgende om hendelsen:

Den demokratiske guvernørkandiadaten i Florida, Philip Levine sier til NBC News at han er forskrekket og rasende.

– Skytingene er for mange til at vi klarer å telle dem, i våre skoler, nabolag og nattklubber. For mange liv blir ødelagt mens de som leder andet ikke tar grep. Det er på tide med nye ledere, sier han.

Andre skyting på to døgn

Masseskytingen skjedde bare to døgn etter at tre tenåringer ble skutt og en drept rett etter en high school-fotballkamp nord i Jacksonville fredag kveld lokal tid.

En 19 år gammel gutt ble drept og en 16 år gammel jente og en 17 år gammel gutt ble skadet, men vil trolig overleve, meldte politiet lørdag.

Skytingen skjedde ved William M. Raines High School som spilte mot Robert E. Lee High School.

Politiet sier det var flere slåsskamper og forstyrrelser under kampen, og at de vil undersøke om det har en sammenheng med skytingen. Politiet etterlyste vitner fra kampen som hadde rundt 4000 tilskuere.